Notícias semelhantes

Semana da Mobilidade, na região de Bus Seine Grand Orly!

Por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, nossas equipes estarão presentes em sua reunião de 16 a 24 de setembro, perto dos pontos de ônibus na região de Seine Grand Orly, assim como nas estações do bonde T9.



O objetivo dessas reuniões é fornecer informações sobre suas jornadas diárias em seu território, enquanto orientam você para soluções de mobilidade sustentável, como o transporte público.



Você tem alguma pergunta ou tema que gostaria de discutir?

Seja sobre suas viagens de transporte, sugestões de melhorias ou outras coisas... Estamos aqui para discutir com você!

Descubra agora nosso calendário de presença e as diferentes opções disponíveis para acessá-lo: