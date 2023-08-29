Notícias semelhantes

Imagem da Semana da Mobilidade, mostrando personagens trocando com as equipes do território do Sena Grand Orly e do Bonde T9.
Semana da Mobilidade, na região de Bus Seine Grand Orly!
Por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, nossas equipes estarão presentes em sua reunião de 16 a 24 de setembro, perto dos pontos de ônibus na região de Seine Grand Orly, assim como nas estações do bonde T9.
O objetivo dessas reuniões é fornecer informações sobre suas jornadas diárias em seu território, enquanto orientam você para soluções de mobilidade sustentável, como o transporte público.
Você tem alguma pergunta ou tema que gostaria de discutir?
Seja sobre suas viagens de transporte, sugestões de melhorias ou outras coisas... Estamos aqui para discutir com você!
Descubra agora nosso calendário de presença e as diferentes opções disponíveis para acessá-lo:
Calendário da presença das equipes do território de Sena Grand Orly e do bonde T9.
Para saber as datas e locais de presença de nossas equipes, não hesite em nos contatar por telefone no telefone: 0 800 08 12 06, de segunda a sábado, das 6h às 20h. Teremos prazer em fornecer os detalhes deste cronograma!