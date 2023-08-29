A Semana da Mobilidade está de volta ao seu território!

Publicado em

Leitura 1 min

De 16 a 24 de setembro, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, venha conhecer nossos agentes para saber mais sobre transporte na sua região!

A Semana Europeia da Mobilidade está de volta para a edição de 2023, no território do Bus Seine Grand Orly. Nossos agentes estarão à sua disposição próximos às estações e paradas do bonde T9.
Por ocasião da edição 2023 da Semana da Mobilidade, descubra o programa do território de Seine Grand Orly.

Imagem da Semana da Mobilidade, mostrando personagens trocando com as equipes do território do Sena Grand Orly e do Bonde T9.

Semana da Mobilidade, na região de Bus Seine Grand Orly!

Por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, nossas equipes estarão presentes em sua reunião de 16 a 24 de setembro, perto dos pontos de ônibus na região de Seine Grand Orly, assim como nas estações do bonde T9.

O objetivo dessas reuniões é fornecer informações sobre suas jornadas diárias em seu território, enquanto orientam você para soluções de mobilidade sustentável, como o transporte público.

Você tem alguma pergunta ou tema que gostaria de discutir?
Seja sobre suas viagens de transporte, sugestões de melhorias ou outras coisas... Estamos aqui para discutir com você!

Descubra agora nosso calendário de presença e as diferentes opções disponíveis para acessá-lo:

Acima está o cronograma da nossa presença no seu território!

Calendário da presença das equipes do território de Sena Grand Orly e do bonde T9.
Para saber as datas e locais de presença de nossas equipes, não hesite em nos contatar por telefone no telefone: 0 800 08 12 06, de segunda a sábado, das 6h às 20h. Teremos prazer em fornecer os detalhes deste cronograma!

Notícias semelhantes