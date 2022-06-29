Notícias semelhantes

Durante o dia, melhorias nas linhas de ônibus que atendem Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville.
· Linha I: Estação Rodoviária Mantes-la-Ville - Estação Rodoviária Mantes-la-Ville
Nova, sua linha integra a oferta da linha J e opera aos domingos. E de segunda a domingo à noite, o ônibus noturno assume o controle.
· Linha M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn
Aproveite mais ônibus durante o horário de pico, de segunda a sexta e sábado à tarde.
- De segunda a sexta-feira: 17:00 às 19:15, um ônibus a cada 12 minutos
- Sábado: das 14:00 às 19:00, um ônibus a cada 20 minutos.
· Linha E: Estação Rodoviária Mantes-la-Ville Camille Claudel - Mantes-la-Ville:
Novo terminal na sua linha, que da parada Mantes-la-Ville St Etienne continua seu trajeto até a escola secundária Camille Claudel em Mantes-la-Ville.
· Linha K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet
De segunda a domingo, entre 9h15 e 16h16, sua linha alterna seu terminal entre Mantes-la-Ville Gare Routière e Limay Lycée Condorcet. Quando seu ônibus termina sua viagem em Mantes-la-Ville Gare Routière, é possível fazer conexão com a linha A para chegar ou sair do centro da cidade de Mantes-la-Jolie (paradas Sangle/St Maclou).
Um novo serviço de ônibus noturno na região de Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville
A partir de 29 de agosto de 2022, seus ônibus noturnos substituirão suas linhas habituais (linhas E, I, K e M) a partir da Estação de Ônibus de Mantes-la-Ville!
Todas as noites, a partir das 22h, eles aguardam você na chegada dos trens da linha J para acompanhá-lo até a parada mais próxima da sua casa. Os ônibus noturnos estão esperando por você mesmo que os trens estejam atrasados.
Da Estação Rodoviária de Mantes-la-Ville, uma partida é feita aproximadamente a cada 30 minutos, dependendo da chegada dos trens, de segunda a domingo das 22h00 às 00h20 e até 13h25 aos sábados.
Para mais informações sobre as mudanças na oferta:
No Twitter: @Mantois_IDFM
Por telefone: 01 30 94 77 77
Até breve na nossa rede