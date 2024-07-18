Notícias semelhantes

Novo nas rotas para o Lycée Condorcet

A partir de 2 de setembro, seus horários e rotas são modificados para facilitar sua viagem de e para o Lycée Condorcet.

Devido ao cancelamento das aulas nas manhãs de sábado e à alteração dos horários durante a semana, sua oferta de transporte foi adaptada para uma viagem com total tranquilidade. Novos horários, rotas, conexões... Contamos tudo!

Linha K:

Esta linha permanece dedicada aos trabalhadores; para viagens ao ensino médio, convidamos você a pegar sua linha 9 a partir da estação Mantes-la-Jolie.

Linha K do horário para o início do ano letivo 2024-2025

Linha L:

  • Ajuste dos horários com os do Lycée Condorcet. Por favor, note que algumas partidas/chegadas serão no Pôle Lafarge ou na parada Lycée Condorcet.
  • As corridas de sábado são modificadas

Horário de funcionamento da linha L para o início do ano letivo 2024-2025

Linha 9:

  • Ajuste dos horários com os do Lycée Condorcet para as duas entradas da manhã e as duas saídas noturnas.
  • As corridas de sábado são modificadas

Horário: linha 9 para o início do ano letivo 2024-2025

Linha 15:

  • Modificação dos horários de conexão com a linha 16
  • Modificação dos horários para corresponder aos trens na estação Mantes-la-Jolie

Linha 15 do horário para o início do ano letivo 2024-2025

Linha 16:

  • A parada Pôle Lafarge não é mais atendida, apenas a parada Lycée Condorcet é mantida
  • As corridas de sábado são canceladas

Horário: linha 16 para o início do ano letivo 2024-2025

Linha 18:

  • A parada Albert Camus College não será mais atendida por essa linha. Você pode pegar a linha 20 na mesma parada ou a linha 9 na parada Moulin à vent
  • As corridas de sábado são canceladas

Horário: linha 18 para o início do ano letivo 2024-2025

Linha 20:

  • Ajuste dos horários com os do Lycée Condorcet
  • As corridas de sábado são canceladas

Horário: linha 20 para o início do ano letivo 2024-2025

Linha 21:

  • A parada da Lavoisier High School não será mais atendida, mas é possível adiar as linhas 9, 16 e 81. Você também tem a opção de usar a rede ferroviária
  • Para os habitantes de Mantes-la-Ville, o serviço direto é cancelado. Você tem a opção de mudar para a linha M em conexão com a linha 9 ou para a rede ferroviária em conexão com a linha 81 (estação Épône-Mézières)
  • As corridas de sábado são canceladas

Horário: linha 21 para o início do ano letivo 2024-2025

Linha 52:

  • Ajuste dos horários com os do Lycée Condorcet
  • As corridas de sábado são canceladas

Horário: linha 52 para o início do ano letivo 2024-2025

