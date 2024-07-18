Notícias semelhantes

Devido ao cancelamento das aulas nas manhãs de sábado e à alteração dos horários durante a semana, sua oferta de transporte foi adaptada para uma viagem com total tranquilidade. Novos horários, rotas, conexões... Contamos tudo!
Linha K:
Esta linha permanece dedicada aos trabalhadores; para viagens ao ensino médio, convidamos você a pegar sua linha 9 a partir da estação Mantes-la-Jolie.
Linha L:
- Ajuste dos horários com os do Lycée Condorcet. Por favor, note que algumas partidas/chegadas serão no Pôle Lafarge ou na parada Lycée Condorcet.
- As corridas de sábado são modificadas
Horário de funcionamento da linha L para o início do ano letivo 2024-2025
Linha 9:
- Ajuste dos horários com os do Lycée Condorcet para as duas entradas da manhã e as duas saídas noturnas.
- As corridas de sábado são modificadas
Linha 15:
- Modificação dos horários de conexão com a linha 16
- Modificação dos horários para corresponder aos trens na estação Mantes-la-Jolie
Linha 16:
- A parada Pôle Lafarge não é mais atendida, apenas a parada Lycée Condorcet é mantida
- As corridas de sábado são canceladas
Linha 18:
- A parada Albert Camus College não será mais atendida por essa linha. Você pode pegar a linha 20 na mesma parada ou a linha 9 na parada Moulin à vent
- As corridas de sábado são canceladas
Linha 20:
- Ajuste dos horários com os do Lycée Condorcet
- As corridas de sábado são canceladas
Linha 21:
- A parada da Lavoisier High School não será mais atendida, mas é possível adiar as linhas 9, 16 e 81. Você também tem a opção de usar a rede ferroviária
- Para os habitantes de Mantes-la-Ville, o serviço direto é cancelado. Você tem a opção de mudar para a linha M em conexão com a linha 9 ou para a rede ferroviária em conexão com a linha 81 (estação Épône-Mézières)
- As corridas de sábado são canceladas
Linha 52:
- Ajuste dos horários com os do Lycée Condorcet
- As corridas de sábado são canceladas
Desejamos a você um ótimo verão,
Até breve em nossas linhas,