Notícias semelhantes

Novo nas suas linhas A14 Express!

Mantes-la-Jolie <-> La Défense</->

Uma rota mais direta:

Para economizar tempo na viagem, a parada Mantes-la-Ville Gare Routière será transferida para a parada Mantes-la-Jolie Quai 10. Se você chegar perto da estação Mantes-la-Ville, só precisará pegar a passarela que conecta as duas estações. Estacionamento para carros, patinetes e bicicletas está disponível para estacionamento. E, claro, muitas conexões com suas linhas de ônibus são possíveis para uma viagem sem estresse.

Novo! A parada Calmette, próxima ao prédio de passageiros da Estação Mantes, será atendida. Muitas possibilidades de mobilidade são oferecidas com trens, ônibus e estacionamentos para viajar sem estresse.

Dias de semana:

Uma oferta melhorada com 13 viagens adicionais por dia, das 4h30 de Mantes-la-Jolie às 23h30 de La Défense.

Nos fins de semana:

Aos sábados, um ônibus em média a cada 20 minutos.

Aos domingos, um ônibus médio a cada 30 minutos.

Bonnières-sur-Seine <-> La Défense </->

Uma viagem adicional de ida e volta por dia de segunda a sexta-feira

Encontre seus horários a partir de 2 de setembro aqui.

Desejamos a você um bom começo para o novo ano letivo.

