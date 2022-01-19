Notícias semelhantes

Localizados de forma destacada a bordo dos ônibus, e neste verão em todas as suas paradas na região de Seine Grand Orly, eles permitem que você:

- consultar seus horários e informações de tráfego em tempo real,

- para nos reportar qualquer anomalia ou falha,

- acessar rapidamente nossa conta no Twitter @SeineOrly_IDFM e descobrir as notícias do seu território,

- reportar a perda de um item durante a viagem

- para nos contatar