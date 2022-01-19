Notícias semelhantes

Localizados de forma destacada a bordo dos ônibus, e neste verão em todas as suas paradas na região de Seine Grand Orly, eles permitem que você:
- consultar seus horários e informações de tráfego em tempo real,
- para nos reportar qualquer anomalia ou falha,
- acessar rapidamente nossa conta no Twitter @SeineOrly_IDFM e descobrir as notícias do seu território,
- reportar a perda de um item durante a viagem
- para nos contatar
Nossas equipes estão ao seu dispor!
Todo o seu feedback e relatórios emitidos por este serviço, mas também pelos canais habituais, são tratados com interesse por nossas equipes.
Seja uma avaliação positiva, uma sugestão de melhoria ou uma anomalia, adoraríamos ouvir você!
De fato, seu feedback ajuda a melhorar constantemente a qualidade dos seus serviços.
Gostaria de entrar em contato conosco?
Clique abaixo para encontrar todos os nossos dados de contato!