Notícias semelhantes

A Chama Olímpica chega no domingo, 21 de julho, no Museu MAC VAL em Vitry-sur-Seine.

Como parte deste evento e das atividades associadas, o tráfego não será possível na Place de la Libération. Como resultado, a linha T9 será interrompida entre as estações Mairie de Vitry-sur-Seine e Musée MAC VAL, aproximadamente das 10h30 às 19h.

No entanto, um serviço parcial será fornecido no restante da linha:

entre o Museu MAC VAL e a Porte de Choisy

entre a Prefeitura de Vitry-sur-Seine e Orly - Gaston Viens

Convidamos você a consultar as informações de trânsito em tempo real no dia do resort, no aplicativo ou site da Île-de-France Mobilités, assim como na conta X do T9