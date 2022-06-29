Notícias semelhantes

Descubra o novo serviço "Ônibus Noturno"

Seus ônibus noturnos assumem as linhas habituais nas estações Aubergenville e Mantes-la-Jolie (do lado da estação de ônibus Mantes-la-Ville)! Esse serviço melhora a conexão com o trem, facilita a última milha e torna as voltas mais seguras.

Todas as noites, eles estão esperando por você quando os trens chegam para buscá-lo e deixá-lo na parada mais próxima de você. Os horários de partida correspondem aos horários de chegada dos trens vindos de Paris. Se o trem se atrasar, o Ônibus da Noite está esperando por você.