Notícias semelhantes

Graças aos Ônibus da Noite, vá para casa tranquilo!

A partir de 29 de agosto de 2022, retorne de trem de Paris à noite e aproveite o novo serviço de ônibus noturno, que o espera na estação.

Campanha de comunicação Mantes-la-Ville Ônibus Noturno

Descubra o novo serviço "Ônibus Noturno"

Seus ônibus noturnos assumem as linhas habituais nas estações Aubergenville e Mantes-la-Jolie (do lado da estação de ônibus Mantes-la-Ville)! Esse serviço melhora a conexão com o trem, facilita a última milha e torna as voltas mais seguras.

Todas as noites, eles estão esperando por você quando os trens chegam para buscá-lo e deixá-lo na parada mais próxima de você. Os horários de partida correspondem aos horários de chegada dos trens vindos de Paris. Se o trem se atrasar, o Ônibus da Noite está esperando por você.

Como funciona o Ônibus Noturno?

1- No pátio da estação, entro no ônibus que diz "SOIR",

2- Eu valido meu bilhete,

3- Eu aviso o motorista quando quero descer,

4- O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros.

Este serviço funciona sem reservas. Todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos, assim como nas linhas de ônibus habituais.

Quando pegar o ônibus noturno?

As partidas são oferecidas aproximadamente a cada 30 minutos. O ônibus noturno espera os trens chegarem à estação. Os horários variam de acordo com os setores de Aubergenville e Mantes-la-Ville; encontre as informações abaixo ou nos folhetos informativos.

Seu Ônibus Noturno em Aubergenville:

A partir da rodoviária Aubergenville-Elisabethville, uma partida é feita aproximadamente a cada 30 minutos, dependendo da chegada dos trens, de segunda a domingo, das 20h30 às 00h, e até 13h no sábado.

Mapa do ônibus noturno de Aubergenville
Mapa do ônibus noturno de Aubergenville

Seu Ônibus Noturno de Mantes-la-Ville:

Da rodoviária de Mantes-la-Ville, uma partida é feita aproximadamente a cada 30 minutos, dependendo da chegada dos trens da linha J vindos de Paris-Saint-Lazare, de segunda a domingo das 22h às 00h20 e até 1h25 aos sábados.

Mapa do ônibus noturno de Mantes-la-Ville
Mapa do ônibus noturno de Mantes-la-Ville

Para mais informações e para saber quais paradas são atendidas, não hesite em consultar os folhetos informativos ou entrar em contato conosco:

No Twitter: @Mantois_IDFM

Por telefone: 01 30 94 77 77

Até breve na nossa rede!

Todas as suas informações sobre o Ônibus Noturno de Aubergenville
Todas as suas informações sobre o ônibus noturno de Mantes-la-Ville

