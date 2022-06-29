Notícias semelhantes

Descubra o novo serviço "Ônibus Noturno"
Seus ônibus noturnos assumem as linhas habituais nas estações Aubergenville e Mantes-la-Jolie (do lado da estação de ônibus Mantes-la-Ville)! Esse serviço melhora a conexão com o trem, facilita a última milha e torna as voltas mais seguras.
Todas as noites, eles estão esperando por você quando os trens chegam para buscá-lo e deixá-lo na parada mais próxima de você. Os horários de partida correspondem aos horários de chegada dos trens vindos de Paris. Se o trem se atrasar, o Ônibus da Noite está esperando por você.
Como funciona o Ônibus Noturno?
1- No pátio da estação, entro no ônibus que diz "SOIR",
2- Eu valido meu bilhete,
3- Eu aviso o motorista quando quero descer,
4- O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros.
Este serviço funciona sem reservas. Todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos, assim como nas linhas de ônibus habituais.
Quando pegar o ônibus noturno?
As partidas são oferecidas aproximadamente a cada 30 minutos. O ônibus noturno espera os trens chegarem à estação. Os horários variam de acordo com os setores de Aubergenville e Mantes-la-Ville; encontre as informações abaixo ou nos folhetos informativos.
Seu Ônibus Noturno em Aubergenville:
A partir da rodoviária Aubergenville-Elisabethville, uma partida é feita aproximadamente a cada 30 minutos, dependendo da chegada dos trens, de segunda a domingo, das 20h30 às 00h, e até 13h no sábado.
Seu Ônibus Noturno de Mantes-la-Ville:
Da rodoviária de Mantes-la-Ville, uma partida é feita aproximadamente a cada 30 minutos, dependendo da chegada dos trens da linha J vindos de Paris-Saint-Lazare, de segunda a domingo das 22h às 00h20 e até 1h25 aos sábados.
Para mais informações e para saber quais paradas são atendidas, não hesite em consultar os folhetos informativos ou entrar em contato conosco:
No Twitter: @Mantois_IDFM
Por telefone: 01 30 94 77 77
Até breve na nossa rede!