Todas as nossas linhas escolares na rede Grand Melun

Publicado em

Leitura 1 min

Campanha pelos serviços escolares: "No início do ano letivo e durante todo o ano, pense no ônibus em Melun!"

Foto de um garoto, estudante do ensino fundamental, cadernos na mão e bolsa nas costas, sorrindo com o slogan da campanha e remetendo ao site Île-de-France Mobilités para mais informações

Encontre em detalhes todos os horários das suas linhas:

S1: Boissise-la-Bertrand Beaulieu <> Voisenon Collège Nazareth
S2 : Seine-Port la Chesnaie/Sainte Assise <> Voisenon Nazareth
S3 : Seine-Port la Chesnaie/Sainte Assise <> Melun Gambetta
S4 : Boissise-le-Roi Place Caerano / Faronville <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie / Melun Trois Horloges
S5 : Estação de trem Voisenon Château du Jard <> Melun
S6 : Vaux-le-Pénil Javal <> Voisenon Château du Jard / Collège Nazareth
S7 : estação Mée <> Vaux-le-Pénil 14 de julho
S8: Saint Germain Laxis RN36 <> Gare de Melun
S9: Estação Cesson <> Dammarie-les-Lys Chamlys
S10 : Saint-Fargeau-Ponthierry Fercot / Temploux <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S11 : Saint-Fargeau-Ponthierry Hôtel de Ville Florélites <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie
S12 : Saint-Fargeau-Ponthierry Fercot <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie <> Melun Três Relógios
S13 : Saint-Fargeau-Ponthierry Hôtel de Ville Florélites <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S14 : Pringy Bas de Pringy <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S15 : Pringy Bas de Pringy <> Perthes Collège de Perthes
S16 : Villiers-en-Bière Place Villiers <> Perthes Collège de Perthes

Notícias semelhantes