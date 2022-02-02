Notícias semelhantes

Por ocasião do Dia dos Namorados de 2022, sua rede de ônibus oferece para exibir suas declarações nas telas dos ônibus durante o dia 14 de fevereiro.
COMO FAZER ISSO?
É muito simples, envie uma mensagem privada para nós no Twitter @Senart_IDFM:
> Seu primeiro nome
> O primeiro nome do destinatário
> A mensagem a ser transmitida (máximo 200 caracteres)*
> A linha de ônibus em questão
>>> Antes de 10 de fevereiro de 2022
As três primeiras mensagens recebidas de cada linha serão transmitidas e você receberá uma notificação da publicação real.
*Reservamo-nos o direito de recusar qualquer mensagem considerada inadequada.
No Dia dos Namorados, diga a ele no ônibus