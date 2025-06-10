Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração no território de Meaux e Ourcq

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.

As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. No território de Meaux e Ourcq , todas as linhas de ônibus agora começam com a 23.

Os números das linhas expressas começam com o número do departamento (exemplos: a linha expressa 2 se torna 7702, a linha expressa 18 se torna 7718, etc.).

O que esse novo número trará aos usuários?

Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.