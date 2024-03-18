Novas rotas entre as estações Lagny-Thorigny e Torcy e em Bussy-Saint-Georges

Publicado em

Leitura 2 min

Uma nova oferta nas rotas 2225 (ex 25), 2229 (ex 29) e 2244 (ex 44)

Imagem da campanha de comunicação

Novas rotas entre as estações Lagny-Thorigny e Torcy com as linhas 2225 e 2229

  • A linha 2225 oferece uma rota "direta" entre a estação Lagny-Thorigny e a estação Torcy.
  • A linha 2229 oferece um serviço mais fino e sistemático para bairros e áreas industriais, com a criação de uma nova parada
    "Gravier du Bac".
  • O serviço sistemático da cidade de Saint-Thibault-des-Vignes e do distrito de Sablons.
  • Uma ligação entre Saint-Thibault-des-Vignes e a estação Torcy em 10 minutos ou a estação Lagny-Thorigny em 12 minutos.
  • Na 22h25, uma passagem a cada 15 minutos entre 6h30 e 9h e 17h e 19h30, e a cada 30 minutos no restante do dia e aos sábados. Uma visita a cada hora no domingo.
  • Na 2229, uma passagem a cada 15 minutos entre 6h30 e 9h e entre 17h e 19h30, e a cada hora no restante do dia e aos sábados.
  • A escola de ensino médio de Lognes agora é atendida pela linha 2229.
    (Agendas disponíveis em breve no site e na inscrição)

Mapa da linha 2229

Mapa da linha 2229

Em Bussy-Saint-Georges, uma nova rota para melhor legibilidade está na linha 2244

  • Um novo itinerário único durante todo o dia, de segunda a sábado.
  • O eco-distrito Sycomore agora tem uma conexão direta com a estação Bussy-Saint-Georges durante todo o dia (parada "Génitoy").
  • As paradas "Georges Méliès", "Bruxelles" e "Lycée Martin Luther King" são atendidas durante todo o dia.
  • A parada "L'esplanade des Religions" será removida. Você pode se referir à parada "Georges Méliès" ou "Lycée Martin Luther King".
    (horário disponível em breve no site e no app)

Mapa da linha 2244

Consulte o folheto informativo

 -  3.9 MB
No dia 22 de abril, suas linhas de ônibus mudarão de número na região de Marne-la-Vallée

Notícias semelhantes