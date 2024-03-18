Notícias semelhantes

Imagem da campanha de comunicação
Novas rotas entre as estações Lagny-Thorigny e Torcy com as linhas 2225 e 2229
- A linha 2225 oferece uma rota "direta" entre a estação Lagny-Thorigny e a estação Torcy.
- A linha 2229 oferece um serviço mais fino e sistemático para bairros e áreas industriais, com a criação de uma nova parada
"Gravier du Bac".
- O serviço sistemático da cidade de Saint-Thibault-des-Vignes e do distrito de Sablons.
- Uma ligação entre Saint-Thibault-des-Vignes e a estação Torcy em 10 minutos ou a estação Lagny-Thorigny em 12 minutos.
- Na 22h25, uma passagem a cada 15 minutos entre 6h30 e 9h e 17h e 19h30, e a cada 30 minutos no restante do dia e aos sábados. Uma visita a cada hora no domingo.
- Na 2229, uma passagem a cada 15 minutos entre 6h30 e 9h e entre 17h e 19h30, e a cada hora no restante do dia e aos sábados.
- A escola de ensino médio de Lognes agora é atendida pela linha 2229.
(Agendas disponíveis em breve no site e na inscrição)
Mapa da linha 2229
Em Bussy-Saint-Georges, uma nova rota para melhor legibilidade está na linha 2244
- Um novo itinerário único durante todo o dia, de segunda a sábado.
- O eco-distrito Sycomore agora tem uma conexão direta com a estação Bussy-Saint-Georges durante todo o dia (parada "Génitoy").
- As paradas "Georges Méliès", "Bruxelles" e "Lycée Martin Luther King" são atendidas durante todo o dia.
- A parada "L'esplanade des Religions" será removida. Você pode se referir à parada "Georges Méliès" ou "Lycée Martin Luther King".
(horário disponível em breve no site e no app)
Mapa da linha 2244