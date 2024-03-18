Notícias semelhantes

Você estava viajando com o TàD? Seus hábitos estão mudando!
Novos hábitos durante o dia!
Pegue as filas normais para chegar a:
- No mercado de Lagny-sur-Marne : linhas 2220, 2221, 2223, 2225, 2226, 2253, 2254.
- No mercado de Magny-le-Hongre : linha 2234.
- Na Île de Loisirs de Jablines - Annet : linha 2263.
- No Grand Hôpital de l'Est Francilien : linhas 2220, 2222, 2228, 2292.
… E a oferta adicional
- Reforço das linhas 2221, 2226, 2263 e 2291, com partidas adicionais
Novo: 4 Ônibus Noturnos
À noite, de segunda a sábado, seus ônibus noturnos assumem e aguardam você:
- Estação Lagny – Thorigny das 21h30 à meia-noite, a cada 30 minutos
Serviço para todas as paradas nos municípios de Carnetin, Dampmart, Pomponne e Thorigny-sur-Marne
- Estação Bussy-Saint-Georges das 21:00 à meia-noite, a cada 30 minutos
Serviço para todas as paradas nos municípios de Ferrières-en-Brie e Pontcarré. Também atende as paradas ao sul da RER A em Bussy-Saint-Georges
- Estação de trem Val d'Europe das 21:00 às 23:15, a cada 45 minutos
Serviço para todas as paradas nos municípios de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte e Villeneuve-Saint-Denis
- Estação de trem Marne-la-Vallée Chessy das 21:00 às 23:00, a cada 30 minutos
Serviço para todas as paradas nos municípios de Chalifert, Coupvray, Jablines e Lesches