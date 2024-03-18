Notícias semelhantes

No dia 22 de abril, você estava viajando com a Demand-Responsive Transport, seus hábitos estão mudando

Descubra o novo serviço de ônibus noturno, sem reserva.

Você estava viajando com o TàD? Seus hábitos estão mudando!

Novos hábitos durante o dia!

Pegue as filas normais para chegar a:

  • No mercado de Lagny-sur-Marne : linhas 2220, 2221, 2223, 2225, 2226, 2253, 2254.
  • No mercado de Magny-le-Hongre : linha 2234.
  • Na Île de Loisirs de Jablines - Annet : linha 2263.
  • No Grand Hôpital de l'Est Francilien : linhas 2220, 2222, 2228, 2292.

… E a oferta adicional

  • Reforço das linhas 2221, 2226, 2263 e 2291, com partidas adicionais

Novo: 4 Ônibus Noturnos

À noite, de segunda a sábado, seus ônibus noturnos assumem e aguardam você:

  • Estação Lagny – Thorigny das 21h30 à meia-noite, a cada 30 minutos
    Serviço para     todas as paradas nos municípios de Carnetin, Dampmart, Pomponne e Thorigny-sur-Marne

Para acessar todas as informações sobre seu ônibus noturno Lagny-Thorigny

 -  964.0 KB
  • Estação Bussy-Saint-Georges das 21:00 à meia-noite, a cada 30 minutos
    Serviço para     todas as paradas nos municípios de Ferrières-en-Brie e Pontcarré. Também atende as paradas ao sul da RER A em Bussy-Saint-Georges

Para acessar todas as informações sobre seu ônibus noturno Bussy-Saint-Georges

 -  941.2 KB
  • Estação de trem Val d'Europe das 21:00 às 23:15, a cada 45 minutos
    Serviço para     todas as paradas nos municípios de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte e Villeneuve-Saint-Denis

Para acessar todas as informações sobre seu ônibus noturno no Val d'Europe

 -  985.4 KB
  • Estação de trem Marne-la-Vallée Chessy das 21:00 às 23:00, a cada 30 minutos
    Serviço para     todas as paradas nos municípios de Chalifert, Coupvray, Jablines e Lesches

Para acessar todas as informações sobre seu ônibus noturno Marne-la-Vallée Chessy

 -  1.1 MB

Consulte o folheto informativo

 -  3.9 MB

