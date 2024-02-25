Em 8 de abril de 2024, suas linhas de ônibus mudarão de número na região de Marne et Seine

Publicado em

Leitura 1 min

Novos números e novos serviços para suas linhas na região de Marne e Sena.

Apresentação geral das mudanças no território de Marne et Seine

Um novo sistema de numeração na região de Marne et Seine

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Marne et Seine, todas as linhas agora começam com 4 e, sempre que possível, o número antigo foi assumido para facilitar a mudança (exemplo: linha 1 passa a ser 431, linha 2 passa a ser 432, etc.).

O que essa nova edição vai trazer para você?

Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, ao digitar o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, você poderá acessar diretamente as informações sobre ela.

Tabela de correspondências

Folheto resumo

 -  1.9 MB

Mas também novos serviços e ônibus + nas suas novas linhas 427, 429 e 430

Suas linhas J1 e J2 se tornam a linha 427: saiba mais aqui!
Suas linhas O1 e O2 se tornam as linhas 429 e 430: saiba mais aqui! : Saiba mais aqui!
Saiba mais sobre renumeração regional

Notícias semelhantes