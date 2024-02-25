Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração na região de Marne et Seine

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Marne et Seine, todas as linhas agora começam com 4 e, sempre que possível, o número antigo foi assumido para facilitar a mudança (exemplo: linha 1 passa a ser 431, linha 2 passa a ser 432, etc.).

O que essa nova edição vai trazer para você?

Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, ao digitar o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, você poderá acessar diretamente as informações sobre ela.