Notícias semelhantes

Apresentação geral das mudanças no território de Marne et Seine
Um novo sistema de numeração na região de Marne et Seine
Como se orientar para lidar com as novas questões?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Marne et Seine, todas as linhas agora começam com 4 e, sempre que possível, o número antigo foi assumido para facilitar a mudança (exemplo: linha 1 passa a ser 431, linha 2 passa a ser 432, etc.).
O que essa nova edição vai trazer para você?
Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!
Assim, ao digitar o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, você poderá acessar diretamente as informações sobre ela.