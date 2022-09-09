Notícias semelhantes

Conexões de trem aprimoradas

Em todas as linhas que atendem as estações, as conexões de ônibus/trem foram melhoradas:

Na estação de Melun, são preferíveis conexões com trens diretos de/para Paris;

Nas estações Ponthierry-Pringy e Cesson, as conexões com a linha O são garantidas das 9h30 às 16h;

Na estação Livry-sur-Seine, as conexões com a linha C são oferecidas das 6h às 9h e das 17h às 19h30.

Linha G adaptada com melhor serviço

O trajeto da linha G foi modificado com a criação de uma nova parada Adrienne Bolland, que atende a plataforma do Colíssimo o mais próximo possível.

Essa linha ainda é transformada em Transport à la Demande (TàD Melun Nord) das 9h30 às 16h30 nos dias úteis e aos sábados durante todo o dia, das 6h30 às 20h.