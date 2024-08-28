Notícias semelhantes

O horário de funcionamento para o início do ano letivo de 2024 está disponível!

Descubra os horários de retorno das filas:

Os horários válidos a partir de 2 de setembro de 2024 para linhas de ônibus na região do Sena Grand Orly estão disponíveis.

Encontre o cronograma aqui

Você também pode encontrá-los:

  • No aplicativo Île-de-France Mobilités (aba de horários)
  • Diretamente nos pontos de ônibus pelo horário

Dicas para viajar bem

  • Antecipe sua jornada consultando os horários com antecedência e as Informações de Trânsito sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Chegue à sua parada antes do horário indicado,
  • Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,
  • Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus
  • Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
  • Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
  • Ao se aproximar do seu destino, solicite sua parada pressionando os botões do veículo,
  • Desça com segurança na sua parada quando as portas abrirem, assim que o veículo parar.

Tenha um bom começo de ano letivo!

