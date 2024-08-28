Notícias semelhantes

Os horários válidos a partir de 2 de setembro de 2024 para linhas de ônibus na região do Sena Grand Orly estão disponíveis.
Você também pode encontrá-los:
- No aplicativo Île-de-France Mobilités (aba de horários)
- Diretamente nos pontos de ônibus pelo horário
Dicas para viajar bem
- Antecipe sua jornada consultando os horários com antecedência e as Informações de Trânsito sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Chegue à sua parada antes do horário indicado,
- Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,
- Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus
- Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
- Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
- Ao se aproximar do seu destino, solicite sua parada pressionando os botões do veículo,
- Desça com segurança na sua parada quando as portas abrirem, assim que o veículo parar.