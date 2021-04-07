Notícias semelhantes

Na primavera de 2021, o bonde T9 conectará Paris – Porte de Choisy à cidade de Orly!
Como parte do lançamento do bonde, a rede de ônibus do Val-de-Marne está evoluindo para simplificar suas viagens, garantindo mais conexões entre ônibus e bonde. Rotas e frequências dos ônibus são otimizadas.
As linhas 480 e 483 se beneficiarão dessas melhorias a partir de 12 de abril!
Linha 480 (antiga linha 8): Ônibus a cada 30 minutos, todos os dias, durante todo o ano, até meia-noite 30
Entre a estação Villeneuve-Saint-Georges e o aeroporto de Orly, a linha 480 (antiga linha 8) agora terá uma frequência idêntica de 30 minutos durante todo o dia, das 5h30 às 00h30.
O horário de funcionamento é o mesmo o ano todo!
Principais paradas da linha 480: Aeroporto de Orly, Porte de l'Essonne (T7), estação Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, estação Villeneuve-Saint-Georges
Linha 483: ônibus até 1h30 às sextas e sábados
A partir de 12 de abril, a linha 483 operará mais tarde nas noites de sexta e sábado com:
- Da estação de trem Choisy-le-Roi: partidas adicionais às 1h02, 1h22 e 1h42
- Da estação Villeneuve-Saint-Georges: partidas adicionais às 1h02, 1h22 e 1h42!
Estação de trem Choisy-le-Roi, Lisle red mullet (T9), colégio Thiais, Gaston Viens (T9), Prefeitura de Orly (ponto JJ Rousseau), estação Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, estação Villeneuve-Saint-Georges