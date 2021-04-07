Notícias semelhantes

Na primavera de 2021, o bonde T9 conectará Paris – Porte de Choisy à cidade de Orly!

Como parte do lançamento do bonde, a rede de ônibus do Val-de-Marne está evoluindo para simplificar suas viagens, garantindo mais conexões entre ônibus e bonde. Rotas e frequências dos ônibus são otimizadas.

As linhas 480 e 483 se beneficiarão dessas melhorias a partir de 12 de abril!