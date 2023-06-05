Notícias semelhantes

Devido a um movimento social, as linhas abaixo não serão exibidas durante todo o dia na terça-feira, 6 de junho de 2023.
A14 - 1 - 2A - 2B - 2C - 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 82 - 88C - F - G - L - X - Z
Perturbações são esperadas em outras linhas. Para consultar seus horários:
Linha 88A --> trajeto das 19h a partir da Estação Mantes-la-Ville cancelado
Os horários das linhas 19, 34, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88B, 89, 90, 109, 110, Extrême Soirée, N51 e A14 Bonnières são mantidos.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.
Para acompanhar nossas notícias:
Twitter: @Mantois_IDFM