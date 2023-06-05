Notícias semelhantes

Devido a um movimento social, as linhas abaixo não serão exibidas durante todo o dia na terça-feira, 6 de junho de 2023.

A14 - 1 - 2A - 2B - 2C - 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 82 - 88C - F - G - L - X - Z

Perturbações são esperadas em outras linhas. Para consultar seus horários:

Linha 9

Linha 52

Linha 71

Linha 81

Linha 88A --> trajeto das 19h a partir da Estação Mantes-la-Ville cancelado

Linha A

Linha C

Linha D

Linha E

Linha I

Linha K

Linha L

Linha M

Linha N

Linha R

Os horários das linhas 19, 34, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88B, 89, 90, 109, 110, Extrême Soirée, N51 e A14 Bonnières são mantidos.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

Para acompanhar nossas notícias:

Twitter: @Mantois_IDFM