Notícias semelhantes

O leme, uma invenção que revoluciona sua orientação!

A oferta de transporte é realmente múltipla ao chegar em Bussy-St-Georges. Esse polo multimodal inclui uma estação ferroviária, uma rodoviária, linhas urbanas de ônibus, parques empresariais, escolas, etc.

Então, como podemos nos orientar melhor? Como economizar tempo e ir direto ao ponto?

Le Gouvernail vem em socorro dos usuários perdidos ao redor do centro da estação Bussy-St-Georges! Essa invenção 100% mecânica, ecológica, de baixa tecnologia e fácil de usar revoluciona a orientação dos pedestres.

Como funciona?

Seu princípio é simples: esse móvel de altura adulta possui um mostrador giratório que incorpora uma planta. Indica e direciona para soluções de mobilidade e pontos de interesse em um raio de 350 m. Ao virar com Le Gouvernail, você coloca o destino desejado fisicamente à sua frente e o trajeto se torna fácil de memorizar. Uma riqueza de informações e infalibilidade que outras ferramentas tradicionais ou digitais não oferecem.