Notícias semelhantes

Novidade na estação Bussy-St-Georges! A partir de 8 de janeiro de 2024, o território de Marne-la-Vallée está testando o Leme, um novo móvel que ajuda os pedestres a se orientarem.
Esse mobiliário urbano em tamanho humano vai animar a frente da estação Bussy-Saint-Georges, direcionando os pedestres para as diversas soluções de mobilidade disponíveis na região. Uma ferramenta real para promover a multimodalidade!
O leme, uma invenção que revoluciona sua orientação!
A oferta de transporte é realmente múltipla ao chegar em Bussy-St-Georges. Esse polo multimodal inclui uma estação ferroviária, uma rodoviária, linhas urbanas de ônibus, parques empresariais, escolas, etc.
Então, como podemos nos orientar melhor? Como economizar tempo e ir direto ao ponto?
Le Gouvernail vem em socorro dos usuários perdidos ao redor do centro da estação Bussy-St-Georges! Essa invenção 100% mecânica, ecológica, de baixa tecnologia e fácil de usar revoluciona a orientação dos pedestres.
Como funciona?
Seu princípio é simples: esse móvel de altura adulta possui um mostrador giratório que incorpora uma planta. Indica e direciona para soluções de mobilidade e pontos de interesse em um raio de 350 m. Ao virar com Le Gouvernail, você coloca o destino desejado fisicamente à sua frente e o trajeto se torna fácil de memorizar. Uma riqueza de informações e infalibilidade que outras ferramentas tradicionais ou digitais não oferecem.
Para esta estreia, o leme será instalado no pátio da estação Bussy-Saint-Georges, do lado da rodoviária. Este experimento tornará possível estudar uma possível implantação em outras aglomerações na Île-de-France.