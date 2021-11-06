Notícias semelhantes

Para viajar de forma mais agradável, existem regras que todos devem respeitar a bordo dos ônibus:
"Regra N°1: Permaneço cortês no transporte"
Um "olá" caloroso é tão bom!
Continuo cortês no transporte
"Regra nº 2: Eu baixo o volume dos meus dispositivos"
(telefone, fones de ouvido, alto-falante Bluetoooth...). Outros usuários não precisam saber sobre meus gostos musicais
Para o conforto de todos, abaixo o volume
"Regra N°3: Deixo meu lugar livre para alguém que precise do que para mim"
Se eu estivesse em uma situação com mobilidade reduzida, ficaria encantado com esse gesto!
Eu deixo o lugar livre se alguém precisar mais do que eu
"Regra nº 4: Eu dobro meu carrinho quando entro no veículo"
Meu filho estará seguro nos meus braços.
Para a segurança de todos, dobro meu carrinho ao entrar no veículo
"Regra N°5: Sinalizo meu pedido para parar bem antes de chegar e não no último momento"
Uma parada repentina no último momento pode ser perigosa.
Não espero até o último momento para sinalizar minha parada
"Regra Nº6: Não deixo meu lixo no ônibus"
Viajar em um ônibus limpo é tão bom!
Eu não deixo meu lixo no ônibus
"Regra nº 7: Não consumo comida ou bebida a bordo do ônibus"
Sentar em um assento sujo não é nada agradável...
No ônibus, não consumo bebidas nem comida