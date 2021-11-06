Notícias semelhantes

Para viajar bem, vamos respeitar as regras da civilidade

As regras para viajar bem juntos

Para viajar de forma mais agradável, existem regras que todos devem respeitar a bordo dos ônibus:

"Regra N°1: Permaneço cortês no transporte"

Um "olá" caloroso é tão bom!

"Regra nº 2: Eu baixo o volume dos meus dispositivos"

(telefone, fones de ouvido, alto-falante Bluetoooth...). Outros usuários não precisam saber sobre meus gostos musicais

"Regra N°3: Deixo meu lugar livre para alguém que precise do que para mim"

Se eu estivesse em uma situação com mobilidade reduzida, ficaria encantado com esse gesto!

"Regra nº 4: Eu dobro meu carrinho quando entro no veículo"

Meu filho estará seguro nos meus braços.

"Regra N°5: Sinalizo meu pedido para parar bem antes de chegar e não no último momento"

Uma parada repentina no último momento pode ser perigosa.

"Regra Nº6: Não deixo meu lixo no ônibus"

Viajar em um ônibus limpo é tão bom!

"Regra nº 7: Não consumo comida ou bebida a bordo do ônibus"

Sentar em um assento sujo não é nada agradável...

Vamos viajar juntos, vamos viajar com civilidade :-)

Obrigado

