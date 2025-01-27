Notícias semelhantes

Por que o número da sua linha de ônibus está mudando?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, e o sistema atual de numeração faz com que muitas linhas tenham o mesmo número.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como você se orienta para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.

Na área de Centre e South Yvelines, todas as suas linhas agora foram renomeadas do código de área "53" e todas as nossas linhas de ônibus escolares por "52", para maior consistência e legibilidade (por exemplo, a Linha 2 passa a ser a linha 5202 e a linha 31 passa a ser a 5231). Por toda a Île-de-France, as linhas Express receberão um indicativo para seu departamento seguido de seu próprio número. (Ex: Linha expressa 11 passa a ser a linha 7811). Apenas os ônibus noturnos e o Transport à la Demande (TàD) permanecem inalterados.

O que essa nova edição vai trazer para você?

Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.