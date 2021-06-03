Notícias semelhantes

Desde 19 de maio, seu shopping Belle Epine reabriu suas portas.

Sua linha de ônibus 482 (anteriormente linha 2) o leva até lá a partir do centro de Villeneuve-le-Roi, todos os dias, até mesmo aos domingos com:

: das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 15 minutos nos horários de pico e a cada 30 minutos fora do horário de pico entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc e Mairie d'Orly. Entre 10h e 19h30, um ônibus a cada 30 minutos leva você ao Belle Epine Shopping Centre, em Thiais. Sábado : das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 30 minutos até 1h.

: das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 30 minutos até 1h. Domingos e feriados : das 8h às 20h.

Os mesmos horários valem o ano todo, até no verão!