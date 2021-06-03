Seu shopping Belle Epine reabriu, vá até lá pelo ônibus 482!

Publicado em

Leitura 1 min

O shopping Belle Epine reabriu suas portas em 19 de maio. Seu ônibus 482 vai te levar até lá!

Desde 19 de maio, seu shopping Belle Epine reabriu suas portas.

Sua linha de ônibus 482 (anteriormente linha 2) o leva até lá a partir do centro de Villeneuve-le-Roi, todos os dias, até mesmo aos domingos com:

  • De segunda a sexta-feira : das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 15 minutos nos horários de pico e a cada 30 minutos fora do horário de pico entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc e Mairie d'Orly.
    Entre 10h e 19h30, um ônibus a cada 30 minutos leva você ao Belle Epine Shopping Centre, em Thiais.
  • Sábado : das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 30 minutos até 1h.
  • Domingos e feriados : das 8h às 20h.

Os mesmos horários valem o ano todo, até no verão!

Descubra o horário da sua linha 482

O ônibus 482 deixa você nas paradas Belle Epine Nord e Belle Epine Sud, na Boulevard Nord. O terminal de partida está localizado na parada Belle Epine Sud.

Localize paradas em Belle Epine

Notícias semelhantes