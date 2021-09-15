Notícias semelhantes

Como parte da Semana da Mobilidade, nossos oficiais de informação vêm te receber para informar sobre suas viagens.

Vários estandes, próximos a você, irão recebê-lo de 15 a 25 de setembro de 2021. Encontre as diferentes datas e horários abaixo!

Quinta-feira, 16 de setembro, das 08:00 às 13:00 : no mercado de Choisy-le-Roi . Estação próxima: Rouget-de-Lisle e a estação RER de Choisy-le-Roi.

: no . Estação próxima: Rouget-de-Lisle e a estação RER de Choisy-le-Roi. Sexta-feira, 17 de setembro, das 15h às 18h : em frente ao shopping Orlydis - Leclerc shopping center. Estação próxima: Orly Gaston Viens.

: ao shopping Orlydis - center. Estação próxima: Orly Gaston Viens. Domingo, 19 de setembro, das 08h00 às 13h00 : no mercado das Terrasses (Rue des Hautes Bornes em Orly ). Estações próximas: Les Saules & Christophe Colomb e estação RER Les Saules.

: no (Rue des Hautes Bornes em ). Estações próximas: Les Saules & Christophe Colomb e estação RER Les Saules. Terça-feira, 21 de setembro, das 07:00 às 10:00: no mercado de Villeneuve-le-Roi. Paradas de ônibus próximas: Market e Place Amédée Soupault.

Nossos agentes de informação terão brindes à disposição: não hesite em pedir. Estamos ansiosos para vê-lo lá!