Notícias semelhantes

Semana Europeia da Mobilidade: nossos agentes vêm te conhecer

De 16 a 22 de setembro, seus ônibus na rede de Seine Grand Orly participam da Semana da Mobilidade!

Equipe de Oficiais de Mediação

Como parte da Semana da Mobilidade, nossos oficiais de informação vêm te receber para informar sobre suas viagens.

Vários estandes, próximos a você, irão recebê-lo de 15 a 25 de setembro de 2021. Encontre as diferentes datas e horários abaixo!

  • Quinta-feira, 16 de setembro, das 08:00 às 13:00: no mercado de Choisy-le-Roi. Estação próxima: Rouget-de-Lisle e a estação RER de Choisy-le-Roi.
  • Sexta-feira, 17 de setembro, das 15h às 18h: em frente ao shopping Orlydis - Leclerc shopping center. Estação próxima: Orly Gaston Viens.
  • Domingo, 19 de setembro, das 08h00 às 13h00: no mercado das Terrasses (Rue des Hautes Bornes em Orly). Estações próximas: Les Saules & Christophe Colomb e estação RER Les Saules.
  • Terça-feira, 21 de setembro, das 07:00 às 10:00: no mercado de Villeneuve-le-Roi. Paradas de ônibus próximas: Market e Place Amédée Soupault.

Nossos agentes de informação terão brindes à disposição: não hesite em pedir. Estamos ansiosos para vê-lo lá!

