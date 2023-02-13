Notícias semelhantes

Funciona em Dammarie les Lys: as linhas A e N estão se adaptando!

Desvio de 20 de fevereiro de 2023

As obras levarão ao fechamento da Rue Henri Barbusse em Dammarie-les-Lys, e as rotas das linhas A e N serão modificadas de acordo. O término do trabalho está marcado para 31 de dezembro de 2023.

NA LINHA A

Rota modificada entre o "Foch" e o "Jean de La Fontaine" para apenas na direção de "Chamlys".

• As paradas "Marché Ouvert" e "Mairie" são adiadas para a parada "Curie", que permanece acessível em ambas as direções do tráfego durante toda a duração das obras. A parada "Château Bouillants" é transferida para a parada "Jean de La Fontaine".

• Os horários serão adaptados entre a "Gare de Melun" e a "Chamlys" durante toda a duração do trabalho, de segunda a sexta-feira, das 5h45 às 8h30, das 17h às 20h, e aos sábados durante todo o dia. Uma transferência é possível nas linhas E e N. Aos domingos, a oferta permanece inalterada.

NA LINHA N

Rota modificada entre o "Vilaubois" e o "Le Boeuf" para apenas na direção de "Peguy".

• As paradas "Curie", "Marché Ouvert", "Mairie" e "Château Bouillants" não serão mais atendidas. Possível adiamento do fechamento temporário do "Berthelot".

• O horário de funcionamento permanece inalterado.

Folheto informativo sobre os desvios implementados

 -  1.6 MB
