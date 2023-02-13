Notícias semelhantes

DE 20 DE FEVEREIRO DE 2023

As obras levarão ao fechamento da Rue Henri Barbusse em Dammarie-les-Lys, e as rotas das linhas A e N serão modificadas de acordo. O término do trabalho está marcado para 31 de dezembro de 2023.

NA LINHA A

Rota modificada entre o "Foch" e o "Jean de La Fontaine" para apenas na direção de "Chamlys".

• As paradas "Marché Ouvert" e "Mairie" são adiadas para a parada "Curie", que permanece acessível em ambas as direções do tráfego durante toda a duração das obras. A parada "Château Bouillants" é transferida para a parada "Jean de La Fontaine".

• Os horários serão adaptados entre a "Gare de Melun" e a "Chamlys" durante toda a duração do trabalho, de segunda a sexta-feira, das 5h45 às 8h30, das 17h às 20h, e aos sábados durante todo o dia. Uma transferência é possível nas linhas E e N. Aos domingos, a oferta permanece inalterada.