Notícias semelhantes

Desde 22 de abril de 2024, seu serviço T&D foi substituído pelos ônibus noturnos da região.

Além disso, a Pep's se torna Transport on Demand em Marne-la-Vallée

Os destinos e serviços permanecem os mesmos! Apenas o telefone, o site e o aplicativo mudam.

Informações no site tad.idfmobilites.fr

Você conhece o serviço Transport à la demande em Marne-la-Vallée (TàD)?

Complementar à rede de transporte existente, esse serviço é oferecido em áreas onde o transporte público convencional (ônibus ou ônibus) não é adaptado, para permitir que os moradores cheguem a uma estação de trem, uma linha de ônibus convencional ou instalações importantes como hospitais, shoppings, centros culturais e de lazer.

Se você viajar para o setor Marne-la-Vallée, pode se beneficiar dos serviços da Marne-la-Vallée TàD!

Quais serviços ele oferece?

5 destinos oferecidos pela Minibus:

  • Serviço diurno para as estações + Lazer (ilha de lazer Jablines)

PARA/A PARTIR DA GARE DE LAGNY-THORIGNY rua R. Poincaré / GARE DE CHESSY MLV NORD / ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES

  • Serviço noturno na estação

PARTIDAS DA ESTAÇÃO LAGNY-THORIGNY rua R. Poincaré / ESTAÇÃO BUSSY-ST-GEORGES / PARTIDAS DA ESTAÇÃO CHESSY MLV NORD / PARTIDAS DE SERRIS VAL D'EUROPE

  • Serviço aos mercados de Lagny-sur-Marne e Magny-le-Hongre
  • Serviço ao Grand Est Francilien Hospital, setor Marne-la-Vallée

Como funciona?

É acessível por reserva para qualquer pessoa com ingresso válido (método de reserva no folheto)

Funciona durante todo o ano, inclusive em feriados oficiais.

Como é complementar à rede de ônibus, convidamos você a consultar nosso folheto no site para saber mais sobre os serviços oferecidos pela prefeitura!

Para mais informações:

Tenha uma boa viagem com nosso serviço!

Transporte sob demanda de Marne-la-Vallée

Marne-la-Vallée Serviço de Transporte Responsivo à Demanda

Para mais informações

