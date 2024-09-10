Notícias semelhantes

Venha conhecer as equipes da T9 e das linhas do território de Sena Grand Orly por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024.
Nossas equipes estarão presentes:
- Quarta-feira, 18 de setembro de 2024, das 14h às 18h, na estação Mairie de Vitry
- Quinta-feira, 19 de setembro de 2024, das 14h às 18h, no ponto de ônibus Raoul Delattre em Villeneuve-le-Roi
- Sexta-feira, 20 de setembro de 2024, das 8h às 12h, próximo ao estacionamento para bicicletas da estação Gaston Viens
Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!
Aproveite a oportunidade para descobrir os bastidores do T9 com uma visita ao Local de Manutenção e Armazenamento (SMR) do T9 no sábado, 21 de setembro , por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio.
No programa: uma visita às oficinas, onde você poderá observar de perto as operações de manutenção, o PCC IV (Centro Centralizado de Controle e Informação de Passageiros) para entender como a linha é gerenciada em tempo real, além de uma visita à cabine do maquinista.
É necessário cadastro para um dos horários de visitae está sujeito ao número de vagas disponíveis.
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse as contas X (ex-Twitter): @T9_IDFM e @SeineOrly_IDFM