Notícias semelhantes

A antiga linha 88 é dividida em três rotas: A, B e C:
- 88A: Dreux, Anet, Mantes-la-Ville, Poisy
- 88B : Dreux <-> Houdan <-> Poissy</-></->
- 88C: Mantes-la-Ville <-> Poissy</->
A partir de 1º de agosto, para maior clareza, algumas linhas de ônibus em Mantois mudarão seus números:
A linha 9 torna-se a linha 44, com uma rota de Velannes <-> Epône até <-> Mézières Aubergenville</-></->
A 10 se torna a 45, e irá de Boinville a Aubergenville, via Epône-Mézières
A antiga linha 4 torna-se a linha 76. Sua rota será Blaru <-> Bonnières-sur-Seine</->
Finalmente, a linha 7 se torna 87, com uma rota Lainville/Aincourt/ <-> Limay Poissy</->
Algumas linhas que saem da Île-de-France mudam não apenas seu número, mas também suas tarifas. Para usá-los, a validação de um bilhete de transporte regional será suficiente (Navigo Pass, imagine R card, bilhete T+, etc.). Aqui estão as linhas relacionadas com essa dupla mudança:
A partir de 1º de agosto, viaje de uma ponta da linha 72 (antiga linha 14) à outra com seu Navigo ou imagine o passe R.
- A antiga linha 1 se torna a 71 e leva você da estação Bonnières-sur-Seine até o colégio Saint-Adjutor em Vernon;
- O ex-14 tornou-se o 72. Vai te levar de Vernon a La Défense;
- A linha 73 (ex-linha 3) irá de Vernon a Poissy;
- A antiga linha 4 é renumerada como 74 e irá de Bréval até o colégio Saint-Adjutor em Vernon;
- A nova linha 75 (anteriormente linha 1) atenderá Gasny, até Bonnières-sur-Seine;
- O 88A e 88B (ex-linha 88).
Tenha um ótimo verão com nossas linhas!