Notícias semelhantes

Por que o número de linhas muda?

A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.

O território de Grand Melun estará entre os primeiros a se beneficiar dessa nova numeração.

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.

As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. No território de Grand Melun, todas as linhas de ônibus agora começam com 36.

Além disso, todas as linhas escolares "Sxx" agora são renomeadas a partir do código de área 36, ao qual um número é adicionado em linha com o nome antigo (por exemplo, a S9 se torna 3659, a S11 passa a ser 3661, etc.).

O que essa nova edição vai trazer para você?

Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, ao digitar o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, você poderá acessar diretamente as informações sobre ela.

Tabela de Mapeamento de Linhas