Seu ônibus 482 (antiga linha 2) vai mais longe, a partir de 12 de abril de 2021!

Publicado em

Leitura 1 min

Sua linha 482 (ex-linha 2) agora leva você ao Belle Epine Shopping Centre, e agora opera aos domingos!

Descubra a nova rota da linha 482 (antiga linha 2)

A Linha 482 atende várias novas paradas, incluindo:

Principais paradas da linha 482: Place Jeanne d'Arc, Lycée Brassens, Place Paul Bert, Gare de Villeneuve-le-Roi, Mercado de Villeneuve-le-Roi, Place Amédée Soupaul, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly, Pont de Rungis (RER C), Belle Epine.

A linha 482 opera de segunda a domingo, com:

  • De segunda a sexta-feira: das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 15 minutos nos horários de pico e a cada 30 minutos fora do horário de pico entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc e Mairie d'Orly.
    Entre 10h e 19h30, um ônibus a cada 30 minutos leva você ao Belle Epine Shopping Centre, em Thiais.
  • Sábado: das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 30 minutos até 1h.
  • Domingos e feriados: das 8h às 20h.

Os mesmos horários se aplicam o ano todo!

Descubra os novos horários desta linha, entre Thiais Belle Épine e Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc

Notícias semelhantes