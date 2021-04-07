Notícias semelhantes

Descubra a nova rota da linha 482 (antiga linha 2)
A Linha 482 atende várias novas paradas, incluindo:
- Prefeitura de Orly
- Ponte Rungis (RER C)
- O shopping center Belle Epine com paradas Belle Epine Nord e Belle Epine Sud
Principais paradas da linha 482: Place Jeanne d'Arc, Lycée Brassens, Place Paul Bert, Gare de Villeneuve-le-Roi, Mercado de Villeneuve-le-Roi, Place Amédée Soupaul, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly, Pont de Rungis (RER C), Belle Epine.
A linha 482 opera de segunda a domingo, com:
- De segunda a sexta-feira: das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 15 minutos nos horários de pico e a cada 30 minutos fora do horário de pico entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc e Mairie d'Orly.
Entre 10h e 19h30, um ônibus a cada 30 minutos leva você ao Belle Epine Shopping Centre, em Thiais.
- Sábado: das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 30 minutos até 1h.
- Domingos e feriados: das 8h às 20h.
Os mesmos horários se aplicam o ano todo!