Notícias semelhantes

Temos o prazer de anunciar a abertura da nossa página no Twitter:
@MLV_IDFM
Você encontrará informações práticas na sua rede de ônibus (novos horários, distrações, notícias), mas também sobre eventos na região. Para estar sempre informado, venha juntar-se à nossa Comunidade!
Para nos acompanhar, é muito simples:
> ir para a página @MLV_IDFM
> clique em "SEGUIR"
> recebe 1 notificação para cada post sobre a rede
Enquanto isso, tenham uma boa viagem com nossas linhas! :-)