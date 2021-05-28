Notícias semelhantes

Temos o prazer de anunciar a abertura da nossa página no Twitter:

@MLV_IDFM

Você encontrará informações práticas na sua rede de ônibus (novos horários, distrações, notícias), mas também sobre eventos na região. Para estar sempre informado, venha juntar-se à nossa Comunidade!

Para nos acompanhar, é muito simples:

> ir para a página @MLV_IDFM

> clique em "SEGUIR"

> recebe 1 notificação para cada post sobre a rede

Enquanto isso, tenham uma boa viagem com nossas linhas! :-)