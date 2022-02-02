Notícias semelhantes

Você não sairia sem suas chaves? Não suba sem validação! Adotar o reflexo de validação significa ajudar a melhorar a oferta de transporte comunicando seus hábitos de viagem. #REFLEXEVALIDATION
"Olá senhora, olá senhor, obrigado por validar"
Você deve ter ouvido essa frase antes ao embarcar em um ônibus.
Mas você já se perguntou para que serve a validação?
Qual é o propósito de validar?
Ao validar sua passagem, você indica que está a bordo do ônibus.
Quando você valida seu passe Navigo, isso nos permite contar o número de passageiros a bordo dos ônibus e, assim, ajustar a oferta se necessário.
NÃO VALIDE, qual é o risco?
Além do fato de que você não é contado, você está exposto a uma multa.
Então ter seu ticket é bom, validá-lo é melhor!
Uma senhora validando seu bilhete