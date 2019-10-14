Medidas reforçadas para + segurança no transporte
Infográfico: Medidas de segurança no transporte da Île-de-France em Île-de-France. 100% das estações de metrô, trem e bondes estão equipados com câmeras de segurança (CFTV). Mais de 3.500 policiais, mediadores e agentes de segurança foram implantados nas redes. Números de emergência únicos, 31177 por SMS, 3117 por telefone RATP e SNCF, 40 equipes de detecção de cães. Um único centro de coordenação de segurança. Lutar contra fraudes. Île-de-France Mobilités.
40 brigadas de condutores de cães foram implantadas na rede para melhor gerenciamento de pacotes suspeitos
Desde 2014, o número de bolsas e objetos esquecidos aumentou 122% na rede Transilien, com mais de 1500 denúncias por ano, ou mais de 4 por dia, e quase 7 casos reportados por dia na rede da RATP. Essas situações, que estão se tornando cada vez mais frequentes, causam muitos atrasos e interrupções e reforçam um sentimento de insegurança.
Desde julho de 2018, um total de 40 equipes de detecção de cães, compostas por um condutor associado a um cão especialmente treinado para detectar explosivos, estão operando nas redes de transporte operadas pela SNCF e RATP para responder a qualquer relato de objeto suspeito esquecido em uma estação, um trem do metrô, etc.
A Île-de-France Mobilités trabalha com operadores para fortalecer os recursos humanos e garantir maior segurança no transporte na região da Île-de-France, mantendo um esforço constante para melhorar a regularidade do tráfego. Este sistema é composto por:
– 20 brigadas na rede da RATP (300 estações e 30 estações), 100% financiadas pela Île-de-France Mobilités, ou seja, €3,8 milhões até 2020
– 20 brigadas na rede da SNCF, cofinanciadas ao longo de 3 anos (2017-2019) pela Île-de-France Mobilités (€4 milhões) e SNCF (€2 milhões)
Até 55 minutos reservados para viajantes, com total segurança
Esse sistema deve possibilitar a realização de uma "busca por pistas" em 5 a 15 minutos, em comparação com mais de uma hora na ausência dessas equipes, o que possibilita aumentar a eficiência das equipes do SUGE (Vigilância Geral) da SNCF e do GPSR (Grupo de Proteção e Segurança de Rede) da RATP e, assim, combater de forma mais eficaz possíveis atos maliciosos.
Uma linha RER interrompida no horário de pico por um pacote suspeito demora de 2 a 3 horas para voltar ao trânsito normal. A intervenção mais rápida da equipe de detecção canina promete uma interrupção mais superficial do tráfego da linha e um retorno mais rápido ao normal.
Meios concretos para combater o assédio e a incivilidade
A presença humana foi fortemente reforçada desde 2016 com o recrutamento de 785 agentes de recepção, segurança e mediação em estações e redes de transporte público por toda a região, ajudando assim a tranquilizar os passageiros e garantir sua segurança.
Na rede da RATP, mais de 5.300 agentes estão presentes nas estações e estações da rede, que podem ser mobilizados diretamente para alertar o Grupo de Proteção e Segurança da Rede (GPSR), composto por 1.000 agentes, incluindo cem equipes implantadas na rede diariamente. O departamento de segurança da RATP também mobiliza equipes de segurança à paisana, cujas missões incluem a luta contra a violência contra as mulheres.
Na rede da SNCF, em Île-de-France, 5.000 agentes estão presentes nas estações e nos trens. 740 agentes de segurança (SUGE) também cruzam a Île-de-France, e 172 mediadores atuam nas linhas para combater a incivilidade.
Recursos humanos adicionais para a RATP e a SNCF
Como parte de seus contratos assinados em 2016 com a RATP e a SNCF, o número de funcionários no campo será aumentado em 490 pessoas: 290 agentes da SNCF (SUGE, mediadores e agentes comerciais) e 200 agentes da RATP (equipes GPSR e móveis acompanhando ônibus após a meia-noite).
Além disso, 40 brigadas de detecção de cães foram implantadas em 2017 (20 SNCF) e 2018 (20 RATP em 1º de junho). Eles participam do aumento geral dos serviços de segurança e libertam alguns deles do despacho de bagagens esquecidas nos trens para se dedicarem a outras missões. Essas equipes possibilitam reduzir os tempos de resposta após alertas para pacotes abandonados, para que a "remoção da dúvida" possa ser feita em cerca de quinze minutos em vez de uma hora. Na rede da SNCF, houve um aumento de 122% nos sacos esquecidos, ou seja, mais de 150 intervenções por ano desde 2014.
Equipe treinada para cuidar das vítimas de assédio
Desde 2016, todos os agentes da RATP em contato com passageiros recebem treinamento dedicado ao cuidado das vítimas de assédio como parte do treinamento inicial. Este módulo específico foi desenvolvido em parceria com a Miprof (Missão Interministerial para a Proteção das Mulheres contra a Violência e a Luta contra o Tráfico de Pessoas). Durante esse treinamento, os agentes da RATP são treinados na recepção e cuidado de vítimas de violência e assédio sexual, no conhecimento do arcabouço legal e dos meios de combate e alerta disponíveis no transporte público.
Em 2017, a SNCF Transilien começou a treinar seus funcionários da SUGE com um módulo específico sobre assédio sexual em suas instalações. Um curso de treinamento foi desenvolvido com o Miprof para estar o mais próximo possível das experiências das vítimas. Os 740 seguranças aprenderam com profissionais como identificar comportamentos desviantes durante suas rondas, aprenderam a assumir o controle, ouvir, reconhecer o status da vítima e encaminhá-la à polícia. Em 2018, os agentes da estação se beneficiaram desse mesmo treinamento.
Uma presença humana reforçada nas redes de ônibus da Grande-Couronne
A Île-de-France Mobilités também financia cerca de 520 agentes de mediação para 70 redes, incluindo 520 adicionais desde 2016. Esses mediadores proporcionam uma presença tranquilizadora, seu trabalho é apreciado tanto por operadores quanto por passageiros. No entanto, eles não são treinados ou equipados para realizar patrulhas de dissuasão (islanding) ou para acompanhar controladores, pois essas situações podem ser fonte de conflito. Ao contrário da RATP e da SNCF, as empresas de ônibus em Grande-Couronne não tinham funcionários dedicados a essas tarefas.
A Île-de-France Mobilités decidiu, portanto, conceder mais recursos às operadoras para fortalecer a segurança nos ônibus da Grande-Couronne, com 200 agentes dedicados especificamente à segurança (atualmente em recrutamento), com um orçamento estimado de 10 milhões de euros ao longo de quatro anos. Os primeiros deles assumiram suas funções no início do ano letivo de 2017. Eles poderão realizar rodadas de dissuasão e intervir em caso de incivilidade.
Cerca de €130 milhões são pagos anualmente pela Île-de-France Mobilités aos operadores para garantir a presença humana: mediadores da SUGE, GPSR, SNCF, ônibus noturnos da Optile e da RATP.
Proteção de vídeo ampla em todos os transportes
A Île-de-France Mobilités também financia o desenvolvimento de proteção por vídeo em toda a rede da Île-de-France:
- 100% dos ônibus da RATP na rede Paris e Petite Couronne já estão equipados com câmeras e logo 100% dos ônibus da Grande Couronne;
- 100% das estações de metrô e trem são protegidas por vídeo;
- 100% dos trens e trens RER serão protegidos por vídeo até o final de 2021 (incluindo os 700 trens novos ou reformados encomendados até 2021).
Um único número de emergência, 31 17
A partir de agora, qualquer passageiro da rede Île-de-France da SNCF ou RATP, que testemunhe ou seja vítima de um ataque, situação anormal ou que perceba uma pessoa em perigo, pode contatar um único número de emergência, 31 17, por telefone. Para maior discricionariedade, também é possível enviar uma mensagem de texto para 31 17 7 ou relatar o incidente pelo aplicativo "Alerte 31 17" ou pelo Vianavigo. Esse serviço, projetado pela SNCF, está disponível 7 dias por semana e 24 horas por dia.
Ao ligar para uma chamada ou mensagem de texto, o operador 3117 identifica o remetente, leva em conta sua natureza e localiza sua origem. Agentes de segurança foram então imediatamente enviados ao local para intervir.
