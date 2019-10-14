Medidas reforçadas para + segurança no transporte

40 brigadas de condutores de cães foram implantadas na rede para melhor gerenciamento de pacotes suspeitos

Desde 2014, o número de bolsas e objetos esquecidos aumentou 122% na rede Transilien, com mais de 1500 denúncias por ano, ou mais de 4 por dia, e quase 7 casos reportados por dia na rede da RATP. Essas situações, que estão se tornando cada vez mais frequentes, causam muitos atrasos e interrupções e reforçam um sentimento de insegurança.

Desde julho de 2018, um total de 40 equipes de detecção de cães, compostas por um condutor associado a um cão especialmente treinado para detectar explosivos, estão operando nas redes de transporte operadas pela SNCF e RATP para responder a qualquer relato de objeto suspeito esquecido em uma estação, um trem do metrô, etc.

A Île-de-France Mobilités trabalha com operadores para fortalecer os recursos humanos e garantir maior segurança no transporte na região da Île-de-France, mantendo um esforço constante para melhorar a regularidade do tráfego. Este sistema é composto por:

– 20 brigadas na rede da RATP (300 estações e 30 estações), 100% financiadas pela Île-de-France Mobilités, ou seja, €3,8 milhões até 2020

– 20 brigadas na rede da SNCF, cofinanciadas ao longo de 3 anos (2017-2019) pela Île-de-France Mobilités (€4 milhões) e SNCF (€2 milhões)