Seu retorno ao transporte
Sem (RER) A B C D E, sem alfabeto. É o início do novo ano letivo, milhares de professores e alunos estão voltando às aulas graças ao transporte público.
Sem trem às 6h50, sem expresso às 8h01. Voltamos às aulas, milhares de lojistas estão retomando suas atividades graças ao transporte público.
Sem um ônibus no início, nenhum canteiro de obras reiniciará. É o retorno às aulas, milhares de funcionários já estão de volta ao trabalho graças ao transporte público.
Sem o metrô das 23h59, não haverá extensões. É o retorno às aulas, milhares de moradores da Île-de-France podem aproveitar suas noites graças ao transporte público.
Covid-19: vamos nos manter mobilizados por um retorno seguro à escola
Para que o início do novo ano letivo ocorra da forma mais tranquila possível, todos devem ser atores e atuar em seu próprio nível.
Fazemos tudo o que podemos para garantir que as viagens ocorram nas melhores condições. A limpeza de estações e veículos é dobrada, com detergentes e produtos virucidas:
- Pelo menos duas ações diárias de desinfecção são realizadas, além da limpeza habitual em metrôs, trens e bondes;
- A limpeza e desinfecção completa são realizadas todas as noites ou todos os dias nos depósitos de todos os ônibus com produtos virucidas (por pulverização ou nebulização), complementadas por limpeza concentrada nas superfícies de contato durante o dia.
Você também pode agir respeitando os gestos de barreira essenciais para que todos possam encarar o início do ano letivo com serenidade:
- usar máscara para a segurança de todos;
- lave as mãos antes de entrar na rede de transporte e quando sair dela;
Lembrete dos gestos de barreira: usar máscara, lavar as mãos, tossir ou espirrar no cotovelo ou em um lenço, use lenços descartáveis e jogue diretamente no lixo, cumprimente-o sem apertar a mão e evite abraços.
- Use métodos de pagamento sem contato para seus bilhetes de transporte;
- evite viajar durante o horário de pico sempre que possível;
- manter o teletrabalho o máximo possível sempre que possível;
- Pense em mobilidade alternativa que possa ser adaptada para algumas das suas jornadas.
Uma rede de transporte única para atender às suas necessidades
A crise de saúde teve um forte impacto na passageira do transporte público, mas, em média, nos últimos anos, 9,5 milhões de viagens diárias foram feitas de transporte público em Île-de-France! A rede de transporte também é um motor para o emprego dos residentes de Île-de-France: 100.000 pessoas trabalham para garantir que ela funcione sem problemas.
Todos os anos, nada menos que 4,6 bilhões de passageiros utilizam a rede, cuja escala é recordada pelos números abaixo:
- 1.800 km de metrô, trem e bonde:
- 1.500 linhas de ônibus;
- 14 linhas de metrô, 4 em construção e 3 estendidas;
- 9 linhas de bonde, 4 em construção;
- 13 linhas de trem e RER.
Não precisa contar ônibus ou metrôs, vai levar muito tempo, então contamos tudo! Há cerca de 10.000 ônibus circulando na rede da Île-de-France, mais de 1.200 trens/trens RER, mais de 700 trens de metrô e mais de 250 trens de bonde. Resumindo, o suficiente para viajar pelo país.
E porque, assim como você, a rede de transporte está evoluindo, grandes trabalhos estão sendo realizados para expandir ainda mais a rede, além da manutenção dos equipamentos existentes.
Você pode encontrar todos os projetos na página dedicada:
Serviços que podem ser úteis para você
Como sua viagem não se limita ao trem, metrô e ônibus, muitos serviços estão disponíveis na rede Île-de-France. Para que propósito? Aumente seu conforto tornando o transporte mais acessível e promovendo o uso de soluções complementares de mobilidade:
- numerosas instalações Park & Ride e parques de bicicletas próximas às estações de trem de Île-de-France para facilitar o acesso ao transporte;
- 200 espaços de microtrabalho em toda a rede para permitir que você trabalhe;
- Transporte Responsivo à Demanda para atender áreas pouco povoadas e conectá-las facilmente a modos "pesados" como trens ou metrôs;
- carona, especialmente disponível via aplicativo Vianavigo,
- Por fim, o serviço de aluguel de bicicletas com assistência elétrica da Véligo Location, que continua seu desenvolvimento um ano após seu lançamento.
Para garantir que você possa viajar com tranquilidade, a ênfase também está na segurança , com mais de 900 agentes de segurança e mediação, equipes de detecção de cães (intervenções em pacotes suspeitos) ou com a implementação do número de emergência 31 17 disponível em toda a rede.
Rede e serviços de transporte, para saber mais, acesse a página dedicada:
Até breve na emissora!