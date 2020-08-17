Seu retorno ao transporte

Covid-19: vamos nos manter mobilizados por um retorno seguro à escola

Para que o início do novo ano letivo ocorra da forma mais tranquila possível, todos devem ser atores e atuar em seu próprio nível.

Fazemos tudo o que podemos para garantir que as viagens ocorram nas melhores condições. A limpeza de estações e veículos é dobrada, com detergentes e produtos virucidas: