A T3b é estendida entre Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières

Uma infraestrutura a serviço dos moradores de Île-de-France

Essa extensão está longe de ser voltada exclusivamente para parisienses: a maioria das viagens feitas graças à T3 é entre Paris e os subúrbios, e 12% das viagens são entre os subúrbios. Portanto, desempenha um papel essencial na coesão do território e garante que os passageiros tenham uma viagem otimizada entre casa e trabalho.

As novas estações dessa extensão serão 100% acessíveis, especialmente para pessoas com deficiência. Os trens também são adequados, com seu piso baixo e amplos interiores.

O bonde substitui os ônibus da Petite Ceinture oferecendo um modo de transporte mais confiável, regular e rápido. Graças à sua faixa dedicada, o bonde garante tempo de espera e de viagem, ao mesmo tempo em que oferece aos passageiros maior conforto e uma alternativa ecológica 100% elétrica aos ônibus e carros.

As linhas de ônibus ao redor também são adequadas para a extensão do Bonde 3b: