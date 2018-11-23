A T3b é estendida entre Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières
A Île-de-France Mobilités inaugurou a extensão de 4,3 km do bonde T3B até Porte d'Asnières em 24 de novembro de 2018.Em serviço desde 2006, a linha de bonde que já conecta La Porte de Vincennes à Porte de la Chapelle se estende para o oeste, atendendo 8 novas estações. Este bonde conecta os municípios de Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy, Levallois-Perret e Paris, para um espaço que foi completamente redesenhado em termos de conforto e qualidade de vida.
O Bonde 3b abre suas portas para você
Seguindo os Boulevards des Maréchaux na parte noroeste de Paris, este bonde foi projetado para atender às necessidades de transporte público dos moradores e empresas da região. Em cada lado do anel viário, mais de 90.000 residências e 109.000 empregos são atendidos por esse novo trecho, graças a um meio de transporte eficiente e ecológico.
O projeto, que exigiu um investimento de 211 milhões de euros, está se tornando realidade após 4 anos de trabalho e desenvolvimento. Esses trabalhos agora estão tornando possível reinventar o distrito e preparar a mobilidade de amanhã. A linha, que é totalmente financiada pela Île-de-France Mobilités, é operada pela RATP.
Uma infraestrutura a serviço dos moradores de Île-de-France
Essa extensão está longe de ser voltada exclusivamente para parisienses: a maioria das viagens feitas graças à T3 é entre Paris e os subúrbios, e 12% das viagens são entre os subúrbios. Portanto, desempenha um papel essencial na coesão do território e garante que os passageiros tenham uma viagem otimizada entre casa e trabalho.
As novas estações dessa extensão serão 100% acessíveis, especialmente para pessoas com deficiência. Os trens também são adequados, com seu piso baixo e amplos interiores.
O bonde substitui os ônibus da Petite Ceinture oferecendo um modo de transporte mais confiável, regular e rápido. Graças à sua faixa dedicada, o bonde garante tempo de espera e de viagem, ao mesmo tempo em que oferece aos passageiros maior conforto e uma alternativa ecológica 100% elétrica aos ônibus e carros.
As linhas de ônibus ao redor também são adequadas para a extensão do Bonde 3b:
Mais vegetação, menos barulho, mobilidade suave: um verdadeiro + para o meio ambiente
A Île-de-France Mobilités fez da luta contra a poluição uma de suas prioridades. Esse bonde 100% elétrico evita ao máximo as emissões poluentes de gás. Além disso, 25.000m² de "fita verde" foram instalados ao longo dos trilhos, um gramado ecoeficiente que consome pouca água. 184 árvores também estão colocadas ao longo da rota, e amplas faixas para pedestres e 8,6 km de ciclovias delimitam a linha para usuários de mobilidade suave. Ciclistas também encontrarão 484 vagas de estacionamento instaladas no perímetro, além de 11 estações Vélib' (incluindo 3 novas).
Com 14 trens adicionais (financiados pela Île-de-France Mobilités no valor de €48 milhões), cada um com capacidade para até 300 passageiros, a linha T3B espera 90.000 passageiros adicionais por dia nesse novo trecho. Essa mudança de passageiros para esse novo meio de transporte visa reduzir o tráfego de carros no Boulevard des Maréchaux em até 50%.
A poluição sonora também é reduzida, já que o bonde 100% elétrico é silencioso e não poluente!
E o T3B ainda está acontecendo!
O projeto para estender a linha até Porte Dauphine foi apresentado a uma investigação pública de 26 de setembro a 31 de outubro de 2018. Com essa futura extensão, o bonde T3 alcançará quase 30 km ao redor da capital e se unirá a outro distrito em mudança, o setor Porte Maillot e a extensão da RER E.
Figuras-chave
89.000 passageiros adicionais são esperados
50% menos tráfego de carros nesse trecho dos Boulevards des Maréchaux
30% dos usuários não moram em Paris
80 novos pilotos recrutados
Programa de atividades
Infográfico: Programa de entretenimento T3b, 24 de novembro de 2018, das 10h30 às 17h30. Após a inauguração da extensão da T3b às 10h30, descubra as atividades festivas do dia. Porte de Saint Clignancourt até Porte de Saint-Ouen