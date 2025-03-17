Por que a compensação não é paga automaticamente aos passageiros?
No sistema atual, a Île-de-France Mobilités pede que os clientes solicitem online a obtenção de compensação por meio da plataforma dedicada.
A automação de compensação não é possível por vários motivos:
- Falta de dados sobre viagens individuais : A Île-de-France Mobilités não possui informações precisas sobre as viagens diárias de cada passageiro. O sistema atual baseia-se principalmente no endereço residencial inserido no espaço pessoal da Île-de-France Mobilités. O local de trabalho ou estudo não é cobrado fora das operações de compensação, o que impede uma alocação automática baseada nesses critérios.
- Múltiplas rotas que atendem o mesmo município : O mesmo município pode ser atendido por várias rotas de transporte. Apenas o passageiro sabe exatamente qual linha e qual eixo ele ou ela está seguindo diariamente. Portanto, o endereço residencial não é suficiente para identificar automaticamente a estrada em questão para cada usuário.
- Impacto variável dependendo dos passageiros: Alguns passageiros podem não ter sido afetados pelas interrupções, especialmente se não utilizaram o eixo que atendia seu município durante os períodos afetados. Neste caso, eles não estão necessariamente preocupados com a indenização e, portanto, não se declaram como reclamantes.