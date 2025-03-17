Estou tendo dificuldade para fazer minha reivindicação
Estou tendo problemas com minha conta Île-de-France Mobilités Connect
Você perdeu seu nome de usuário ou senha? Não consegue criar uma conta? Você está enfrentando problemas técnicos? Acesse a seção de Ajuda do Île-de-France Mobilités Connect
Não consigo finalizar um pedido de reembolso
O sistema informa que você não é elegível durante sua solicitação? Vá para a seção "Eu me inscrevi, mas o sistema me diz que não sou elegível".
Tenho o logo "por favor, aguarde" que gira indefinidamente quando seleciono a conta para meu reembolso
Esse problema ocorre quando o endereço recuperado não contém o código INSEE do seu município ou quando há uma inconsistência entre o município e o código INSEE inserido.
Como isso pode ser corrigido?
Vá ao seu espaço pessoal, sob o título "Minhas informações pessoais", para alterar o código INSEE do seu endereço.
Se o problema persistir, faça uma reclamação por meio deste formulário , especificando que o logo gira indefinidamente.
Estou usando um Discovery Pass
Você deve selecionar o curso "Pacote Discovery Pass" e indicar seu número do Discovery Pass. Esse número de 10 dígitos é escrito ao lado do microchip, sem a letra.
Você está tendo dificuldade para fazer seu pedido? Há algum problema técnico?
Escreva para nós clicando no botão abaixo ou ligue para 09 70 82 82 83, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h e sábado das 9h às 20h.