Esse problema ocorre quando o endereço recuperado não contém o código INSEE do seu município ou quando há uma inconsistência entre o município e o código INSEE inserido.

Como isso pode ser corrigido?

Vá ao seu espaço pessoal, sob o título "Minhas informações pessoais", para alterar o código INSEE do seu endereço.

Se o problema persistir, faça uma reclamação por meio deste formulário , especificando que o logo gira indefinidamente.