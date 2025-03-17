Eu me inscrevi, mas o sistema me informa que não sou elegível

Atualizado em 17 março 2025

Existem várias razões para isso:

Seu plano não é elegível

Nem todas as transações de resgate têm os mesmos critérios de elegibilidade. É possível que os pacotes que você comprou não estejam na lista de pacotes elegíveis para a transação em questão. Verifique diretamente os critérios de elegibilidade na área de remuneração para clientes da Navigo.

Você não teve pagamentos mensais únicos suficientes nos períodos relacionados ao pagamento

É possível que você não tenha mantido o número mínimo de pagamentos mensais exigidos para ser elegível ao reembolso.

Para o reembolso de pontualidade de 2024, você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais do passe Navigo durante os meses afetados por pontualidade insatisfatória. Esses meses podem variar de um eixo para outro.

Consulte os critérios de elegibilidade para a operação que o preocupa na área de remuneração para clientes da Navigo.

Seu município não é elegível

Dois cenários:

  1. Seu município de residência, trabalho ou estudo não é um dos municípios elegíveis para a operação selecionada.
  2. Você não atualizou seu endereço no seu espaço pessoal. Por padrão, é seu local de residência indicado na sua conta online que determina a(s) rota(s) à qual você está vinculado. Certifique-se de que seu endereço está atualizado.

Caso especial de mudança durante o ano

Você tinha direito à multa do seu endereço residencial durante o período em questão do reembolso, mas desde então se mudou? Você pode fazer uma reivindicação aqui; Você então terá que fornecer um documento justificando seu endereço antigo (veja a lista de documentos aceitos na pergunta: Reembolso vinculado à pontualidade 2024: como funciona?).

Você já tem outra solicitação em andamento ou já foi reembolsado por outra área pela qual foi reembolsado

Para o reembolso pontual de 2024, você só pode enviar um pedido de reembolso por cliente. Cabe a você escolher o eixo pelo qual deseja ser reembolsado.