Eu me inscrevi, mas o sistema me informa que não sou elegível
Existem várias razões para isso:
Seu plano não é elegível
Nem todas as transações de resgate têm os mesmos critérios de elegibilidade. É possível que os pacotes que você comprou não estejam na lista de pacotes elegíveis para a transação em questão. Verifique diretamente os critérios de elegibilidade na área de remuneração para clientes da Navigo.
Você não teve pagamentos mensais únicos suficientes nos períodos relacionados ao pagamento
É possível que você não tenha mantido o número mínimo de pagamentos mensais exigidos para ser elegível ao reembolso.
Para o reembolso de pontualidade de 2024, você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais do passe Navigo durante os meses afetados por pontualidade insatisfatória. Esses meses podem variar de um eixo para outro.
Consulte os critérios de elegibilidade para a operação que o preocupa na área de remuneração para clientes da Navigo.
Seu município não é elegível
Dois cenários:
- Seu município de residência, trabalho ou estudo não é um dos municípios elegíveis para a operação selecionada.
- Você não atualizou seu endereço no seu espaço pessoal. Por padrão, é seu local de residência indicado na sua conta online que determina a(s) rota(s) à qual você está vinculado. Certifique-se de que seu endereço está atualizado.
Caso especial de mudança durante o ano
Você tinha direito à multa do seu endereço residencial durante o período em questão do reembolso, mas desde então se mudou? Você pode fazer uma reivindicação aqui; Você então terá que fornecer um documento justificando seu endereço antigo (veja a lista de documentos aceitos na pergunta: Reembolso vinculado à pontualidade 2024: como funciona?).
Você já tem outra solicitação em andamento ou já foi reembolsado por outra área pela qual foi reembolsado
Para o reembolso pontual de 2024, você só pode enviar um pedido de reembolso por cliente. Cabe a você escolher o eixo pelo qual deseja ser reembolsado.