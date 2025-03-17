É possível que você não tenha mantido o número mínimo de pagamentos mensais exigidos para ser elegível ao reembolso.

Para o reembolso de pontualidade de 2024, você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais do passe Navigo durante os meses afetados por pontualidade insatisfatória. Esses meses podem variar de um eixo para outro.

Consulte os critérios de elegibilidade para a operação que o preocupa na área de remuneração para clientes da Navigo.