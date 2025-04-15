Reembolso de Pontualidade 2024: Como Funciona?
Essa campanha de reembolso está encerrada: não é mais possível enviar novas solicitações.
Se você já fez uma reclamação, pode acompanhar sua reivindicação pela página de rastreamento de reembolso.
Nos contratos assinados com a Transilien SNCF Voyageurs e a RATP (as empresas que gerenciam a operação, trabalho e manutenção nos moldes da rede de transporte da Île-de-France), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade. Se esses objetivos não forem alcançados, penalidades financeiras são aplicadas aos operadores.
E como os primeiros a serem afetados pela pontualidade são os passageiros, a Île-de-France Mobilités está comprometida em reembolsar os residentes da Île-de-France quando a pontualidade de uma rota for inferior a 80% por pelo menos três meses.
Para a pontualidade do ano de 2024, três eixos do RER B e dois do RER C estão envolvidos. A linha de bonde-trem T12, que enfrentou dificuldades durante sua comissão, também está incluída. Saiba mais sobre a área de remuneração para clientes da Navigo.
Todas as inscrições devem ser enviadas na plataforma online Île-de-France Mobilités entre 18 de março de 2025 e 15 de abril de 2025 (inclusive). Você precisará fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para enviar sua inscrição.
Como a pontualidade de um eixo é definida?
A porcentagem de pontualidade representa a taxa de clientes chegando no horário. Assim, se durante um mês 20% dos passageiros tiverem um atraso de 5 minutos ou mais em comparação com o horário teórico de chegada do trem ou RER, a pontualidade desse eixo para aquele mês será de 80%.
Um reembolso é acionado quando um eixo registrou pelo menos três meses de pontualidade inferior a 80% no ano anterior.
Encontre o relatório de pontualidade de todas as rotas de trem e RER em 2024 na página dedicada do site da Île-de-France Mobilités.
Quais passes Navigo são elegíveis?
Para se beneficiar de um reembolso, você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais de passe Navigo, entre os listados abaixo, durante os meses em que a pontualidade foi inferior a 80% para a rota em questão da operação :
- Navigo Annual (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5), incluindo preços para Seniores
- Navigo Mois (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5), incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- O Mês Navigo Passa com 50% de Desconto e a Solidariedade 75% ( todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- imagine R Student e imagine R School
Os outros tipos de pacotes ou ingressos individuais listados abaixo não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
✗ Bilhetes Metro-Trem-RER
✗ Bilhetes de ônibus-bonde
✗ t+ ingressos
✗ Origem - Bilhetes de destino
✗ Passes curtos (Mobilis, Navigo Day, Ingressos para Fim de Semana Juvenil / Passes Jovens para Fim de Semana, Visita a Paris),
✗ Navigo Liberté+
✗ Pacote Ametista
✗ imagine R Junior
✗ Solidariedade livre e outros produtos gratuitos
✗ Semana Navigo, Solidariedade Navigo 75% Semana e 50% Desconto Semanal.
Quais valores podem ser reembolsados?
O valor do reembolso varia de acordo com o nível de pontualidade da rota em questão e o número de pagamentos mensais de passes Navigo realizados nos meses em que a pontualidade foi insatisfatória.
- Para um eixo com pontualidade de 3 a 5 meses inferior a 80%:
- Se você tiver retido entre 3 e 5 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com menos de 80% de pontualidade, poderá obter o reembolso correspondente a metade do passe mensal.
- Para um eixo com pontualidade de 6 a 9 meses inferior a 80%:
- Se você tiver retido entre 3 e 5 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com menos de 80% de pontualidade, poderá obter o reembolso correspondente a metade do passe mensal.
- Se você tiver realizado entre 6 e 9 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com pontualidade inferior a 80%, poderá obter reembolso de um valor correspondente a um mês do passe.
- Para um eixo com pontualidade de 10 meses ou mais inferior a 80%:
- Se você tiver retido entre 3 e 5 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com menos de 80% de pontualidade, poderá obter o reembolso correspondente a metade do passe mensal.
- Se você tiver realizado entre 6 e 9 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com pontualidade inferior a 80%, poderá obter reembolso de um valor correspondente a um mês do passe.
- Se você tiver realizado 10 ou mais pagamentos mensais de passe Navigo nos meses com pontualidade inferior a 80%, poderá obter reembolso correspondente a um mês e meio de passe
O reembolso é baseado no último pacote retido no último mês com pontualidade insatisfatória.
Diante dos muitos cenários existentes, não é possível mostrar antecipadamente o valor exato que pode ser reembolsado a você. Sua solicitação online permite que você recupere seu histórico de compras. Um cálculo será feito com base nessa base e o valor do seu reembolso será comunicado ao final do curso.
Local de residência, trabalho ou estudo:
Para ser elegível ao reembolso, você deve ter vivido, trabalhado ou estudado em um município vinculado a um eixo que tenha apresentado pelo menos três meses de pontualidade insatisfatória em 2024.
A lista de municípios anexados a um eixo é especificada no capítulo "Seu endereço" na página detalhada de cada operação de reembolso.
Sua elegibilidade é determinada de acordo com seu endereço residencial registrado em seu espaço pessoal. Se você deseja se candidatar com base no endereço do seu trabalho ou estudo, precisará apresentar comprovante. Os documentos aceitos são:
- comprovante assinado e carimbado do empregador, KBIS ou certificado de pagamento da URSSAF para profissões autônomas, autônomas ou liberais;
- Certificado de Estudos ou Escolaridade para os estudantes.
Para fins do reembolso pontual, você só pode escolher um endereço para sua solicitação: sua residência ou seu local de trabalho ou estudos.
Você se mudou durante o ano?
Você tinha direito ao ingresso do seu endereço durante o período coberto pelo reembolso, mas se mudou desde então?
Por padrão, sua elegibilidade é determinada de acordo com o último endereço registrado no seu espaço pessoal. Se você se mudou no último ano, pode declarar seu endereço antigo finalizando sua solicitação e depois apresentando uma solicitação com prova.
Note que apenas um endereço será considerado, durante todo o último ano, mesmo que você tenha se mudado durante o ano.
Para comprovar sua mudança de endereço, os seguintes documentos são aceitos:
- Conta telefônica - incluindo celular
- Conta de eletricidade ou gás
- Recibo de aluguel - de uma organização social ou agência imobiliária, ou multa de título
- Conta de água
- Aviso fiscal ou certificado de não tributação
- Comprovante do imposto sobre habitação
- Certificado ou Fatura de Seguro Residencial
Sou elegível para várias operações relacionadas à pontualidade em 2024, qual devo escolher?
Se você for elegível para múltiplas transações de reembolso pontual, só pode receber um reembolso. Portanto, você deve escolher o caminho que usa com mais frequência, seja para seus deveres de casa ou para viagens de estudo em casa.
Se seu local de residência e seu local de trabalho ou estudo estiverem ligados a eixos diferentes que lhe darão direito a reembolso, você não poderá acumular as reivindicações. Uma vez que seu primeiro pedido seja aceito, não será possível enviar outro para o mesmo usuário.
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta?
Escreva para nós clicando no botão abaixo ou ligue para 09 70 82 82 83, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h e sábado das 9h às 20h.