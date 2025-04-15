Nos contratos assinados com a Transilien SNCF Voyageurs e a RATP (as empresas que gerenciam a operação, trabalho e manutenção nos moldes da rede de transporte da Île-de-France), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade. Se esses objetivos não forem alcançados, penalidades financeiras são aplicadas aos operadores.

E como os primeiros a serem afetados pela pontualidade são os passageiros, a Île-de-France Mobilités está comprometida em reembolsar os residentes da Île-de-France quando a pontualidade de uma rota for inferior a 80% por pelo menos três meses.

Para a pontualidade do ano de 2024, três eixos do RER B e dois do RER C estão envolvidos. A linha de bonde-trem T12, que enfrentou dificuldades durante sua comissão, também está incluída. Saiba mais sobre a área de remuneração para clientes da Navigo.

Todas as inscrições devem ser enviadas na plataforma online Île-de-France Mobilités entre 18 de março de 2025 e 15 de abril de 2025 (inclusive). Você precisará fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para enviar sua inscrição.