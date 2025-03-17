1. Finalizar sua inscrição com os dados da conta bancária Betterway

Vá até o final do processo e envie seu pedido de reembolso com os dados bancários da Betterway preenchidos por padrão. Não se preocupe: se você seguir os passos a seguir, receberá o valor devido.

2. Notificações por E-mail

Você receberá três e-mails em poucos dias após sua solicitação:

A primeira vai informar que seu pedido de reembolso foi aceito.

A segunda, que a transferência está em andamento.

No entanto, identificamos o problema relacionado à conta bancária da Betterway, e essa transferência não será bem-sucedida.

Um terceiro e-mail informará que a transferência foi rejeitada. Este e-mail conterá um link permitindo que você preencha seus dados bancários pessoais.

3. Atualização do RIB

Ao seguir o link fornecido no e-mail, você poderá acessar um formulário que permite inserir seus dados bancários pessoais.

4. Realização da transferência

Assim que seus dados bancários pessoais forem inseridos, a transferência será feita para sua conta bancária.