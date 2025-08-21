O que é o pacote Imagine R? Quais são as taxas?
Os pacotes Imagine R permitem que você viaje por toda a rede da Île-de-France(1), todos os dias da semana e ilimitadamente, nas seguintes tarifas:
- €16,80 por ano pelo pacote imagine R Junior, mais €8 em taxas de inscrição;
- €384,30 por ano para o pacote imagine R School ou Imagine R Student, mais €8 em taxas de inscrição e antes da dedução de qualquer subsídio departamental e/ou social.
O pacote pode ser pago de uma vez ou em 9 parcelas mensais de 42,70 euros.
Descubra o pacote imagine R e o preço que melhor se encaixa para você
Com o simulador de elegibilidade e taxa.
As vantagens
Com os pacotes imagine R, você também se beneficia de um conjunto de benefícios a serem descobertos na seção imagine R.
Todos os detalhes sobre os pacotes Imagine R
(1) O passe imagine R não é válido em Orlyval, Filéo, TGV ou em linhas de transporte público que não aplicam a tarifa da Île-de-France.