Os pacotes Imagine R permitem que você viaje por toda a rede da Île-de-France(1), todos os dias da semana e ilimitadamente, nas seguintes tarifas:

€16,80 por ano pelo pacote imagine R Junior , mais €8 em taxas de inscrição;

, mais €8 em taxas de inscrição; €384,30 por ano para o pacote imagine R School ou Imagine R Student, mais €8 em taxas de inscrição e antes da dedução de qualquer subsídio departamental e/ou social.

O pacote pode ser pago de uma vez ou em 9 parcelas mensais de 42,70 euros.

Descubra o pacote imagine R e o preço que melhor se encaixa para você

Com o simulador de elegibilidade e taxa.

As vantagens

Com os pacotes imagine R, você também se beneficia de um conjunto de benefícios a serem descobertos na seção imagine R.

Todos os detalhes sobre os pacotes Imagine R

(1) O passe imagine R não é válido em Orlyval, Filéo, TGV ou em linhas de transporte público que não aplicam a tarifa da Île-de-France.