Para descobrir sua elegibilidade para os pacotes Imagine R, você pode usar o simulador de elegibilidade e tarifa.

Condições

imagine R Junior

É reservado para estudantes residentes em Île-de-France, com menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro de 2025.

imagine a Escola R

É reservado para estudantes residentes na Île-de-France, possuindo:

ou seja, menores de 16 anos em 1º de setembro de 2025;

ou seja, com menos de 26 anos em 1º de setembro de 2025, e frequentando uma instituição listada pelo Ministério da Educação Nacional para realizar a educação inicial primária ou secundária, treinamento de aprendizagem ou um curso de longo prazo (>350 horas teóricas) para jovens que abandonaram a escola com dificuldades de integração.

Alunos com contratos de profissionalização são excluídos.

imagine um estudante R

É reservado para estudantes residentes na Île-de-France, com menos de 26 anos em 1º de setembro de 2025 e após um curso inicial de treinamento de pelo menos 350 horas teóricas em uma instituição de ensino superior ou que ofereçam ensino superior ou treinamento de aprendizagem, conforme identificado pelo Ministério da Educação Nacional.

Alunos com contratos de profissionalização são excluídos.

