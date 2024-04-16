O serviço de carregamento de tickets no celular Android requer uma etapa de instalação.

Certifique-se de ter bom acesso à rede, telecomunicações ou WIFI e um telefone compatível.

Em caso de dúvida, você pode retomar o processo de instalação a partir do

Entre em contato conosco >Meus bilhetes de transporte comprados [...] /Estou enfrentando problemas com a instalação após se autenticar na sua conta Île-de-France Mobilités Connect.

O aplicativo verifica seus equipamentos e guia passo a passo.

Se o problema persistir, uma mensagem de erro indicará o problema que você está enfrentando.

Caso seu telefone não seja compatível para carregar ingressos, você provavelmente pode usar seu celular para consultar e recarregar seu passe Navigo.