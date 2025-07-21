Gostaria de validar com meu Samsung bloqueado ou desligado
É possível validar com seu celular Samsung Galaxy bloqueado ou desligado se certas condições forem atendidas.
- Tenha um Samsung Galaxy equipado com um elemento seguro. Veja a lista no site da Samsung
- Armazene os tickets no elemento seguro
Os ingressos devem ser armazenados no item seguro pelo aplicativo Contactless Ticket.
Como eu sei onde meus ingressos estão guardados?
Para descobrir onde seus ingressos estão registrados, confira a comprovante de compra que você recebe em cada compra:
- Se seu número de suporte começar com E, seus tickets ficam armazenados em um item seguro e você pode validar com a tela desligada.
- Se seu número de suporte começar com H, seus tickets são armazenados no aplicativo My Navigo Tickets, que não garante validação com a tela desligada e não permite validação móvel quando a tela está desligada.
Como armazenar seus ingressos no item seguro
Se seus ingressos estiverem armazenados no aplicativo My Navigo Tickets e seu celular tiver um elemento seguro, se você quiser validar com o celular desligado, pode transferir seus ingressos para o elemento seguro.
- Faça backup dos seus ingressos no menu Contato-Conosco > Meu Telefone> Quero fazer backup dos meus ingressos,
- Desinstale o aplicativo My Navigo Tickets,
- Instale o aplicativo Contactless Ticket,
- Abra o app IDFM, na aba Compras, depois vá para a seção "No meu celular" e siga as instruções do app,
- Recupere seus tickets anteriormente salvos no menu Contato-Conosco > Meu Telefone> Quero recuperar o conteúdo de um telefone antigo
Após essas operações, seus tickets agora são armazenados no seu elemento seguro. Você pode então validar seus bilhetes de transporte com o telefone bloqueado ou desligado.
Se você ficar sem tickets no celular, pode seguir os mesmos passos começando pelo passo 2.
Se você estiver autenticado no IDFM Connect no momento da compra, poderá novamente receber sua comprovação de compra pelo seu histórico de compras (no aplicativo Île-de-France Mobilités: Meu espaço > Gerenciar minha conta > Minhas compras).