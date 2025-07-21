É possível validar com seu celular Samsung Galaxy bloqueado ou desligado se certas condições forem atendidas.

Tenha um Samsung Galaxy equipado com um elemento seguro. Veja a lista no site da Samsung

Armazene os tickets no elemento seguro

Os ingressos devem ser armazenados no item seguro pelo aplicativo Contactless Ticket.

Como eu sei onde meus ingressos estão guardados?

Para descobrir onde seus ingressos estão registrados, confira a comprovante de compra que você recebe em cada compra: