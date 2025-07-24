Você gostaria de assinar um contrato Navigo Liberté + passe?

Se você quiser ter o Navigo Liberté + no seu celular, siga o passo a passo: Como contratar um Navigo Liberté + no seu celular? | Île-de-France Mobilités

Você pode fazer isso diretamente online em nosso site, na agência de vendas das transportadoras, em alguns balcões da RATP ou nos balcões de serviços da Navigo SNCF.

1. Primeira opção: assinatura online

Para se inscrever em nosso site, você precisará de:

UMA COSTELA (BIC/IBAN)

se você não tiver um passe Navigo, uma foto em formato digital jpeg ou gif (para baixar ou tirar com sua webcam, celular ou tablet)

Se você deseja se beneficiar de uma taxa reduzida, um documento de comprovação

Então deixe-se guiar.

Se sua solicitação estiver completa (foto atenda aos requisitos, pagamento aceito e contrato assinado eletronicamente), o passe Navigo, responsável pelo seu contrato, deve, de acordo com sua escolha, recebido em sua casa dentro de no máximo 21 dias (excluindo fins de semana e feriados) após a validação do seu arquivo, ou disponibilizado em uma agência de vendas de seguradoras, certos contadores RATP ou Contadores de Serviço Navigo SNCF.

Se você já possui um passe Navigo válido, pode, a partir de 48 horas após a validação da assinatura, atualizá-lo em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF.

BOM SABER:

2. Segunda opção: assinatura na agência de vendas das operadoras

Vá até a agência de vendas das seguradoras, alguns balcões da RATP ou até a mesa de serviços da Navigo SNCF.

Para assinar, você precisará de:

uma RIB (BIC/IBAN), papel ou desmaterializada

seu passe Navigo, se tiver um

Se você deseja se beneficiar de uma taxa reduzida, um documento de comprovação

Você não precisa fornecer uma foto, ela será tirada diretamente no local.

Se você não tiver um passe Navigo, ele será entregue diretamente a você, responsável pelo seu contrato.

BOM SABER:

Você gostaria de contratar e/ou financiar um contrato Navigo Liberté + para um ou mais terceiros (criança, pai, parente, amigo, etc.)?

Você também tem a opção de fazer isso online para si mesmo, para um menor ou adulto sob tutela em nosso site, na agência de vendas das seguradoras, em certos balcões da RATP ou nos balcões de serviços Navigo SNCF.

Mais precisão para a assinatura para quem possui menor de idade



1. Assinatura online

Acesse nosso site acessando o espaço My > My Navigo, tenha seus dados bancários, especifique a assinatura para um terceiro marcando a caixa "Para menor ou adulto sob tutela" e então deixe-se guiar.

Assinatura na agência de vendas das operadoras

Indo a uma das agências de vendas das transportadoras, a certos balcões da RATP ou ao Balcão de Serviços da SNCF da Navigo acompanhado pelo titular do contrato Navigo Liberté + e com seu papel ou RIB DESMATERIALIZADO (BIC/IBAN).

IMPORTANTE:

Para ser o pagador de um contrato Navigo Liberté +, você não deve estar em situação de não pagamento em outro contrato existente do Navigo Liberté +. Se for esse o caso, o pagador deve primeiro regularizar sua situação e aguardar um período de espera de 6 meses, a partir da data de rescisão, antes de poder financiar um novo contrato. O pagador tem a opção de registrar uma ou mais contas bancárias para o pagamento de seus contratos Navigo Liberté +. O número de contratos Navigo Liberté + a serem financiados pelo mesmo pagador é limitado a 10 contratos.