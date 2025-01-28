3. Insira as informações do portador do passe e do pagador do contrato

Preencha os campos com as informações do titular da menor.

Sobre o campo "e-mail":

, você deve inserir um endereço de e-mail diferente do pagador do contrato e diferente de outro cliente Navigo. Ao final desta etapa, um e-mail será enviado para este endereço para continuar a assinatura. Se o titular menor já possui uma conta Île-de-France Mobilités Connect, você deve inserir o endereço de e-mail usado para criar a conta.

As informações do pagador serão pré-preenchidas.

Após clicar em "Continuar", aparecerá uma mensagem informando que um e-mail foi enviado ao portador do passe para continuar com a assinatura.