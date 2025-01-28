Como faço para fazer um contrato Navigo Liberté + online para um menor de idade?
Quais passos preciso para fazer um contrato Navigo Liberté +online para um detentor menor de idade?
Se você enfrentar qualquer dificuldade, não hesite em procurar uma agência.
1. Acesse a assinatura online
- Na página do serviço Navigo Liberté +, clique em "Assinar online".
- Depois, faça login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect (se você já tiver uma). Se não, crie sua conta.
2. Escolha o tipo de assinatura
Depois de fazer login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect, se desejar assinar para um portador menor, deve marcar as seguintes opções:
- "Eu assino para um menor ou um adulto sob tutela"
- "Declaro que sou maior de idade ou menor emancipado e, no caso de uma subscrição para menor ou adulto sob tutela, declaro que sou seu representante legal".
3. Insira as informações do portador do passe e do pagador do contrato
Preencha os campos com as informações do titular da menor.
Sobre o campo "e-mail":
- Se o detentor menor não possui uma conta Île-de-France Mobilités Connect, você deve inserir um endereço de e-mail diferente do pagador do contrato e diferente de outro cliente Navigo. Ao final desta etapa, um e-mail será enviado para este endereço para continuar a assinatura.
- Se o titular menor já possui uma conta Île-de-France Mobilités Connect, você deve inserir o endereço de e-mail usado para criar a conta.
As informações do pagador serão pré-preenchidas.
Após clicar em "Continuar", aparecerá uma mensagem informando que um e-mail foi enviado ao portador do passe para continuar com a assinatura.
4. Recebimento do e-mail pelo portador do passe
Para continuar a assinatura, acesse a caixa de correio preenchida para o portador do menor e clique no link ativo recebido da Agência Navigo.
5. Login ou criação de uma conta IDFM Connect para o portador do passe
Se o portador do passe já tiver uma conta Île-de-France Mobilités Connect, faça login nesta conta.
Se o portador do passe não possui uma conta Île-de-France Mobilités Connect: crie uma conta seguindo os seguintes 4 passos para criar uma conta:
- Política
- Escolhendo a senha
- Termos e Condições de Uso e Consentimentos
- Verificação e ativação da conta: Um e-mail é enviado para o endereço de e-mail do titular do passe para ativar a conta e retornar ao processo de assinatura.
6. Inserir os dados do portador de passe
Preencha as informações do titular do passe: dados pessoais e endereço.
7. Preencher as informações do contrato
Esta etapa permite que você:
- Escolha a data de início da validade do Navigo Liberté + contrato,
- Escolha como receber seu passe Navigo,
- E para indicar se você se beneficiar de uma taxa reduzida. Nesse caso, a apresentação de prova é obrigatória.
8. Salvando a foto
Se você já tem uma conta IDFM, a foto é tirada novamente.
Se você não tem uma conta IDFM: precisa enviar uma foto ou tirar uma com sua webcam.
9. Registro do método de pagamento
Os dados do banco são exibidos, mas nenhuma ação é esperada. Você pode prosseguir para o próximo passo.
10. Resumo do pedido
Verifique se as informações inseridas nos passos anteriores estão corretas:
- a data de início da validade do contrato,
- Detalhes de contato do portador do passe,
- Detalhes bancários...
Se você cometer um erro, basta clicar no ícone "lápis" para corrigir.
Quando tudo estiver em ordem, você pode clicar em "Certifico que estes dados estão corretos" no final da página.
11. Assinatura do contrato pelo titular do passe.
Para continuar com a assinatura, o contrato deve ser assinado pelo portador do passe. Para isso, você deve:
- Leia a política de privacidade,
- Leia o contrato,
Uma vez que o contrato seja assinado pelo portador do passe, uma mensagem indica que um e-mail foi enviado ao pagador para finalizar a assinatura e assinar o contrato em retorno.
12. Recebimento do e-mail enviado ao pagador do contrato.
Vá até sua caixa de correio e clique no link ativo para finalizar a assinatura.
13. Conexão com a conta Île-de-France Mobilités Connect do pagador do contrato
O pagador se conecta à sua conta Île-de-France Mobilités Connect.
14. Verificação dos dados dos pagadores contratados
Verifique todas as informações pré-inseridas no pagador do contrato: dados bancários, dados pessoais, endereço e depois avance para a próxima etapa.
15. Assinatura do contrato SEPA e mandato pelo pagador do contrato
Para finalizar a assinatura, o pagador do contrato deve assinareletronicamente o contrato e o mandato da SEPA.
Para isso, você deve:
- aceitar osTermos e Condições Gerais de Venda e Uso do contrato NL+,
- aceitar os termos e condições gerais de venda e uso do cartão Navigo,
- Aceite os termos e condições gerais de venda do site.
- Insira o código OTP recebido por SMS para assinar eletricamente o contrato
Depois , valide a assinatura.