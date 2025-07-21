Você pode carregar seu bilhete comprado no seu passe Navigo imagine R:

no seu celular pelo aplicativo Île-de-France Mobilités ou pelos de varejistas oficiais.

Encontre todos os detalhes na seção Como faço para recarregar meu passe Navigo com meu celular?; em máquinas de venda automática em estações da RATP ou Transilien SNCF;

nas bilheterias, pontos de venda e agências de venda das companhias RATP e Transilien SNCF.

Para uma renovação do Imagine R Pass, veja Como posso visualizar e recarregar um Navigo Pass com meu celular?