Para solicitar o Desconto de 50%, Desconto de Solidariedade de 75% e direitos de Solidariedade Gratuita

Visite o site da Solidarité Transport

Ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.

Os documentos de apoio devem ser adicionados online, no seu espaço da Solidarité Transport.

1- Faça sua primeira inscrição online

Você pode fazer seu primeiro pedido no site da Solidarité Transport

Você precisa ter um passe Navigo: veja este artigo se não tiver um.

Você será solicitado a fornecer documentos: veja a lista abaixo.

No siteda Solidarité Transport

1. Selecione sua situação

2. Digite seu número do Navigo Pass

3. Preencha a inscrição

O pedido será validado pela Agence Solidarité Transport: você será notificado por e-mail ou correio.

2 - Coloque a direita no seu passe Navigo

Depois de ser notificado, você terá que colocar o direito no seu passe Navigo (espere 48 horas para fazer isso):

No seu celular, via aplicativo Île-de-France Mobilités, para carregar seus direitos antes de comprar seu ingresso com desconto e no dos varejistas oficiais.

No balcão ou na máquina de venda automática: vá a uma bilheteria ou a uma máquina de venda automática da RATP ou SNCF para carregar seus direitos.

Encontre todos os detalhes sobre como carregar os direitos no passe Navigo.