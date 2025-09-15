Como faço para conseguir a tarifa de transporte da Solidarité?
Para solicitar o Desconto de 50%, Desconto de Solidariedade de 75% e direitos de Solidariedade Gratuita
- Visite o site da Solidarité Transport
- Ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.
Os documentos de apoio devem ser adicionados online, no seu espaço da Solidarité Transport.
1- Faça sua primeira inscrição online
Você pode fazer seu primeiro pedido no site da Solidarité Transport
- Você precisa ter um passe Navigo: veja este artigo se não tiver um.
- Você será solicitado a fornecer documentos: veja a lista abaixo.
- No siteda Solidarité Transport
1. Selecione sua situação
2. Digite seu número do Navigo Pass
3. Preencha a inscrição
O pedido será validado pela Agence Solidarité Transport: você será notificado por e-mail ou correio.
2 - Coloque a direita no seu passe Navigo
Depois de ser notificado, você terá que colocar o direito no seu passe Navigo (espere 48 horas para fazer isso):
- No seu celular, via aplicativo Île-de-France Mobilités, para carregar seus direitos antes de comprar seu ingresso com desconto e no dos varejistas oficiais.
- No balcão ou na máquina de venda automática: vá a uma bilheteria ou a uma máquina de venda automática da RATP ou SNCF para carregar seus direitos.
Encontre todos os detalhes sobre como carregar os direitos no passe Navigo.
Documentos necessários
Se você é beneficiário da RSA:
- seu número do Fundo de Auxílio Familiar.
- um certificado de pagamento da subsídio RSA, fornecido pela CAF, datado de menos de um mês, em nome e endereço do beneficiário e indicando, para a RSA, o valor da renda garantida calculado pela CAF.
Se você é beneficiário do ASS:
- seu ID France Travail
- um extrato mensal de situação do Pôle emploi, datado de menos de um mês, em nome e endereço do Beneficiário da ASS
Se você é beneficiário do CSS sem participação financeira (anteriormente CMU-C):
- fotocópia do certificado anual válido da CSS sem contribuição financeira, em nome e endereço do segurado, elaborado pelos fundos dos órgãos de saúde ou organizações de benefício mútuo, e mencionando quaisquer outros beneficiários.
- O direito também pode ser validado automaticamente quando você solicitar online pela primeira vez a partir de suas informações pessoais.
Se você é beneficiário do AME:
uma fotocópia do cartão de admissão individual válido da AME, em nome e endereço do segurado, emitida pelos fundos das seguradoras de saúde ou organizações de benefício mútuo.