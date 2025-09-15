Como faço para conseguir a tarifa de transporte da Solidarité?

Atualizado em 15 setembro 2025

Para solicitar o Desconto de 50%, Desconto de Solidariedade de 75% e direitos de Solidariedade Gratuita

  • Visite o site da Solidarité Transport
  • Ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.
    Os documentos de apoio devem ser adicionados online, no seu espaço da Solidarité Transport.

1- Faça sua primeira inscrição online

Você pode fazer seu primeiro pedido no site da Solidarité Transport

O pedido será validado pela Agence Solidarité Transport: você será notificado por e-mail ou correio.

2 - Coloque a direita no seu passe Navigo

Depois de ser notificado, você terá que colocar o direito no seu passe Navigo (espere 48 horas para fazer isso):

  • No seu celular, via aplicativo Île-de-France Mobilités, para carregar seus direitos antes de comprar seu ingresso com desconto e no dos varejistas oficiais.
  • No balcão ou na máquina de venda automática: vá a uma bilheteria ou a uma máquina de venda automática da RATP ou SNCF para carregar seus direitos.

Encontre todos os detalhes sobre como carregar os direitos no passe Navigo.

Documentos necessários

Se você é beneficiário da RSA:

  • seu número do Fundo de Auxílio Familiar.
  • um certificado de pagamento da subsídio RSA, fornecido pela CAF, datado de menos de um mês, em nome e endereço do beneficiário e indicando, para a RSA, o valor da renda garantida calculado pela CAF.

Se você é beneficiário do ASS:

  • seu ID France Travail
  • um extrato mensal de situação do Pôle emploi, datado de menos de um mês, em nome e endereço do Beneficiário da ASS

Se você é beneficiário do CSS sem participação financeira (anteriormente CMU-C):

  • fotocópia do certificado anual válido da CSS sem contribuição financeira, em nome e endereço do segurado, elaborado pelos fundos dos órgãos de saúde ou organizações de benefício mútuo, e mencionando quaisquer outros beneficiários.
  • O direito também pode ser validado automaticamente quando você solicitar online pela primeira vez a partir de suas informações pessoais.

Se você é beneficiário do AME:

uma fotocópia do cartão de admissão individual válido da AME, em nome e endereço do segurado, emitida pelos fundos das seguradoras de saúde ou organizações de benefício mútuo.