No aplicativo Île-de-France Mobilités, é possível reportar perda ou roubo na seção de Contatos ou Meu espaço > Gerenciar Minha Conta > Minha Mídia, que redireciona você para o aplicativo Localizar Meu Dispositivo em outro dispositivo para localizar seu dispositivo e, se necessário, reportá-lo perdido ou para ou de iCloud.com.

Se você não tem mais seu login iCloud ou não consegue acessar outro dispositivo Apple, entre em contato com a Apple.

Essa declaração de perda/roubo na interface da Apple desencadeia, entre outras coisas, uma tentativa de salvar os tickets contidos no cartão Navigo desmaterializado que estava no telefone perdido/roubado.

Se um backup já foi feito e você tiver um iPhone ou Watch compatível, pode começar a restaurar seus tickets pelo app Wallet selecionando o botão (+) > Mapas Anteriores edepois selecionando o backup que deseja recuperar.

Se não houver backup ou se seu novo telefone não for compatível com o serviço, envie sua solicitação para outro telefone sem demora na aplicação de transporte na seção Contato -> Meus bilhetes de transporte [...] > perdi/roubo meu telefone ou do site da Île-de-France Mobilités.