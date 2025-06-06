Como faço para suspender meu passe anual Navigo?
A suspensão de um passe anual Navigo pode ser feita de qualquer forma:
- online no seu espaço pessoal : antes de atualizar seu passe em um ponto de venda, em uma máquina RATP ou Transilien SNCF
- ou por telefone via aplicação da Île-de-France Mobilités ou de varejistas oficiais para finalizar a suspensão.
Nesse caso, serão oferecidas duas datas para que a suspensão seja considerada, ou seja, o mês seguinte ou o mês seguinte. Uma vez que sua suspensão online seja registrada, você precisará esperar 48 horas para finalizar sua suspensão:
- seja em um ponto de venda diretamente na estação ou na estação, em uma máquina RATP ou Transilien SNCF
- seja no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités ou nos de varejistas oficiais, na seção "Compra". Os aplicativos podem ser baixadosna Apple Store ou Play Store.
Para informações mais detalhadas, por favor visite esta página.
Como faço para mudar meus contratos no meu passe Navigo?
Você tem duas opções:
1. Pela internet com atualização automática ou no celular:
- Vá ao site iledefrance-mobilites.fr, acesse minha conta para modificar (suspender, retomar ou modificar seu perfil).
- Depois que a mudança for feita, atualize seu passe Navigo:
- Diretamente no seu celular pelo seu app de mobilidade habitual,
- nas máquinas de venda automática,
- Ou em um ponto de venda de transportadora.
2. Fisicamente:
- Vá aos balcões da RATP ou aos balcões de atendimento Navigo da SNCF.
Informações importantes:
No caso específico de suspensão :
- Se você suspender seu plano antes do dia 15 do mês, não será cobrado.
- Após o dia 15, você será debitado, mas automaticamente reembolsado em poucos dias.
Você pode reativar seu passe a qualquer momento.
Mais informações sobre: www.iledefrance-mobilites.fr