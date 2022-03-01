ARTIGO 1: Princípios gerais

As medidas de reembolso para total ou parcialmente dos passes pagos Navigo são apenas por iniciativa da Île-de-France Mobilités e das operadoras de transporte, como parte das campanhas de reembolso anunciadas no portal https://www.iledefrance-mobilites.fr.

Quando uma campanha está ativa, todos os pedidos de reembolso devem ser enviados no site https://www.iledefrance-mobilites.fr, na área de compensação, acessível em https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement.

Apenas clientes que vivem, trabalham ou estudam na região de Île-de-France têm direito a operações de reembolso.

Somente clientes adultos e menores emancipados na data de envio da solicitação podem solicitar reembolso. Para clientes menores, o pedido deve ser enviado pelo tutor legal.

Os seguintes ingressos não são afetados por essas medidas de reembolso:

Ingressos Les T+

Ingressos Origem-Destino

Passes curtos (Mobilis, Navigo Jour, Tickets Jeune Weekend / Passes Jeune Weekend, Paris Visite),

Navigo Liberté+

O Pacote Ametista

Navigo júnior

TST gratuito e outros produtos gratuitos

Os seguintes ingressos podem ser reembolsados caso a caso e de acordo com as condições específicas detalhadas para cada operação:

Navigo Anual

Mês Navigo

Navigo Estudantil

School Navigo

Navigo Senior

Mês de Solidariedade Navigo 75% e Desconto Mensal de 50%

Semana Navigo, Solidariedade Navigo 75% semana e 50% de desconto semanal.

Os Termos e Condições Gerais de Reembolso específicos para uma campanha de reembolso serão detalhados, quando a campanha estiver ativa, no site https://www.iledefrance-mobilites.fr, no espaço de compensação, acessível no endereço https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr.

ARTIGO 2: Condições de elegibilidade

I. Tipo de mídia:

O cálculo da elegibilidade e do valor do reembolso será feito com base nas informações e documentos de apoio fornecidos pelo cliente ao enviar o pedido de reembolso.

Os elementos solicitados serão os seguintes:

R. Caso de um suporte personalizado:

Endereço residencial no momento do período afetado pela operação de reembolso. Se o endereço atual da residência for diferente do período afetado, devido a uma mudança, por exemplo, o cliente deve apresentar comprovante do endereço residencial (os seguintes documentos são aceitos: conta telefônica - incluindo celular, conta de eletricidade ou gás, recibo de aluguel - de uma organização social ou agência imobiliária, ou multa de propriedade, conta de água, aviso de imposto ou certificado de não tributação, comprovante de imposto habitacional, certificado ou fatura de seguro habitacional)

Sim

Endereço do local de trabalho ou estudo acompanhado de um documento de apoio (certificado do empregador ou certificado escolar)

Detalhes bancários do pagador do último pacote impactado durante o período, caso não sejam conhecidos pelo sistema

B. No caso de um pacote de descoberta:

Número de série do Passe de Descoberta

Comprovante do bilhete para as Descobertas (foto do passe)

Endereço residencial no momento do período afetado pela operação de reembolso, acompanhado de um documento comprovativo do endereço residencial (os seguintes documentos são aceitos: conta telefônica - incluindo telefone móvel, conta de eletricidade ou gás, recibo de aluguel - de uma organização social ou agência imobiliária, ou ingresso de propriedade, conta de água, aviso fiscal ou certificado de não tributação, comprovante de imposto sobre moradia, certificado ou conta de seguro residencial)

Endereço do local de trabalho ou estudo acompanhado de um documento de apoio (certificado do empregador ou certificado escolar)

Detalhes bancários do pagador do último pacote impactado durante o período, caso não sejam conhecidos pelo sistema

C. Caso de um plano desmaterializado em um smartphone

Número de série do Mobile Channel Media (número exibido no app)

Endereço residencial no momento do período afetado pela operação de reembolso, acompanhado de um documento comprovativo do endereço residencial (os seguintes documentos são aceitos: conta telefônica - incluindo telefone móvel, conta de eletricidade ou gás, recibo de aluguel - de uma organização social ou agência imobiliária, ou ingresso de propriedade, conta de água, aviso fiscal ou certificado de não tributação, comprovante de imposto sobre moradia, certificado ou conta de seguro residencial)

Endereço do local de trabalho ou estudo acompanhado de um documento de apoio (certificado do empregador ou certificado escolar)

Detalhes bancários do pagador do último pacote impactado durante o período, caso não sejam conhecidos pelo sistema

II. Termos de reembolso e acompanhamento do pagamento:

É o pagador do último valor fixo mantido durante o período de pagamento quem recebe o reembolso. Seu nome está indicado no e-mail de confirmação que será enviado ao final do pedido, para o endereço indicado no site.

Se o pacote for financiado por um pagador terceirizado (associação, autoridade local, etc.), seu reembolso será autorizado ou não pela Île-de-France Mobilités, dependendo da campanha. Se o reembolso for autorizado, é o portador do pacote quem receberá o reembolso.

Todos os reembolsos são feitos por transferência para a conta bancária conhecida ou registrada no processo de solicitação. No caso de um plano ativo com débitos diretos, essa será a conta bancária usada para esses débitos diretos.

Assim que a solicitação é registrada, o cliente será informado sobre a evolução de seu status por e-mail até o recebimento da transferência.

Para mais informações, consulte as perguntas frequentes disponíveis no site da Île-de-France Mobilités em: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTIGO 3: Reclamações

Todas as reivindicações relacionadas a essas medidas de reembolso devem ser protocoladas no site https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr.

Um formulário de contato é dedicado a isso e está acessível pelo rodapé do site ou por um link de hipertexto no e-mail automático recebido em caso de pedido recusado.

Île-de-France Mobilités e GIE Comutitres reservam-se o direito de solicitar quaisquer documentos adicionais de apoio necessários para verificar as informações fornecidas.

ARTIGO 4: Dados pessoais

Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso da Conta de Cliente Île-de-France Mobilités Connect: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

ARTIGO 5: Suspensão da conta

Île-de-France Mobilités e o GIE Comutitres podem suspender imediatamente a conta da Île-de-France Mobilités, com direito e sem aviso prévio:

Em caso de não conformidade com esses termos e condições gerais;

Em caso de incumprimento dos termos e condições gerais de uso do site da Île-de-France Mobilités;

Em caso de fraude estabelecida na constituição do arquivo de reembolso, em particular declaração falsa ou falsificação de documentos;

No caso de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

ARTIGO 6: Legislação aplicável

Tanto este site quanto os termos e condições de seu uso são regidos pela lei francesa, independentemente do local de uso. Em caso de qualquer disputa, e após qualquer tentativa de encontrar uma solução amigável, os tribunais franceses terão jurisdição exclusiva para julgar dessa disputa.

ARTIGO 7: Aceitação e modificação dos Termos e Condições Gerais de Reembolso

O uso do site e o envio de um pedido de reembolso estão sujeitos à aceitação e conformidade com estes Termos e Condições Gerais de Reembolso.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, o site e os serviços, bem como estes Termos e Condições Gerais de Reembolso, em particular para se adaptar às mudanças do site oferecendo novos recursos, excluindo ou modificando recursos existentes.

As condições serão apresentadas aos clientes durante cada processo de resgate. Depois, eles poderão decidir se aceitam e enviam a inscrição ou não, e não finalizam o processo.

ARTIGO 8: Definições

O nome "Holder" ou "Holder" indica a pessoa que utiliza o pacote elegível.

O nome "Financiador" ou "Pagador" indica a pessoa que financia o(s) montante(s) do(s) titular(es) vinculado(s) a ele/ela.