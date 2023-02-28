Descubra os resultados da consulta

CONSULTA PRELIMINAR DO PROJETO BUS ENTRE SEINE: PRINCIPAIS FIGURAS DA PARTICIPAÇÃO

De 20 de setembro a 22 de outubro de 2021, a Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto organizaram uma consulta preliminar sobre o projeto para desenvolver as faixas de ônibus de Aulnay, Sevran, Villepinte e Tremblay-en-France, com o objetivo de melhorar a viagem de ônibus entre as estações de Aulnay, Sevran Beaudottes e Vert Galant. Foi uma oportunidade para informar os habitantes e usuários do transporte público do setor e iniciar um diálogo com eles por meio do seguinte sistema: 4 encontros de campo, 2 oficinas-caminhadas, folhetos com cupom T distribuídos por todo o setor, um formulário acessível diretamente pelo site do projeto.

Encontre os resultados da consulta e seu resumo

A coleta de diversas contribuições do público permitiu que a Île-de-France Mobilités compreendesse melhor as expectativas do território e extraísse as principais lições da consulta, úteis para a continuidade do projeto. Em resumo, os principais elementos mantidos são:

UM PROJETO MUITO AGUARDADO

Altas expectativas dos usuários quanto à melhoria da experiência do passageiro

Desejo de compartilhar usos e desenvolver modos de transporte suaves

Apreensão dos incômodos associados ao trabalho

Manutenção do sistema de consulta e informação

E AGORA?

Em 25 de maio de 2022, o Conselho Mobilités de Île-de-France adotou o relatório de consulta sobre o projeto para desenvolver as faixas de ônibus de Aulnay, Sevran, Villepinte e Tremblay-en-France e decidiu continuar o projeto, levando em conta as discussões durante a consulta. A equipe continuará os estudos técnicos para aprimorar o projeto. O público será então consultado com base em um projeto mais detalhado como parte de uma investigação pública até o final de 2023-2024. Após essa etapa, se o Prefeito declarar o projeto de interesse público, os estudos de projeto continuarão em paralelo com as aquisições de terras necessárias para a realização do projeto.